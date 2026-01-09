Αντέδρασε μετά την ήττα του στην έδρα της Φενέρ, έκανε τη δουλειά κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και έκλεισε με χαμόγελα τη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν αρκετά στο πρώτο ημίχρονο, όμως βελτιώθηκαν αμυντικά στην τρίτη περίοδο και τελικά πανηγύρισαν τη νίκη για την 21η αγωνιστική της Euroleague με 95-80, έχοντας για πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ!

Το ματς:

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκφο και Μιλουτίνοφ, επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος είχε για πρώτη φορά στη διάθεσή του τον Τζόουνς και είδε τον Γουόρντ να επιστρέφει μετά από έναν μήνα απουσίας, ενώ εκτός δωδεκάδας έμειναν Νιλικίνα, ΜακΚίσικ και Νετζήπογλου. Από την άλλη, ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ξεκίνησε το παιχνίδι με Ντιμιτρίεβιτς, Ομπστ, Μάικ, Ντα Σίλβα και ΜακΚόρμακ, μην μπορώντας να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Λούτσιτς, Γιόβιτς, Γιοκουμπάιτις και Χάρις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να κάνουν διαδοχικά λάθη στις πρώτες επιθέσεις τους και με τον Γουόκαπ να κλέβει και να βάζει το πρώτο καλάθι του ματς σε αιφνιδιασμό. Ο Ομπστ ευστόχησε σε τρίποντο και ο Παπανικολάου απάντησε για το 5-3, πριν ο ΜακΚόρμακ με σερί καλάθια βάλει ξανά μπροστά την Μπάγερν. Ο Μιλουτίνοφ με καλάθι-φάουλ έκανε το 8-7, ενώ Ομπστ και Μάικ διαμόρφωσαν το 8-12, με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει 4 συνεχόμενους πόντους για το 12-12. Ο ΜακΚόρμακ με καλάθι-φάουλ έκανε το 14-17 και ο Φουρνιέ απάντησε με τρίποντο για τη νέα ισοπαλία, ενώ οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν ξανά με +4 (19-23), πριν ο Φουρνιέ ευστοχήσει σε βολές για το 21-23 της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να περνά μπροστά χάρη σε τρίποντο του Γουόρντ, ο Γκέιμπριελ με alley-oop κάρφωμα έκανε το 24-25 και ο Ράταν-Μέις με τρίποντο έβαλε ξανά τους φιλοξενούμενους στο +4 (24-28), ενώ ο Τζέσουπ με νέο σουτ από μακριά έκανε το 24-31, αναγκάζοντας τον Μπαρτζώκα να καλέσει εσπευσμένα τάιμ άουτ. Ο Γκιφάι ευστόχησε και εκείνος από μακριά για τα 5/10 τρίποντα της Μπάγερν, ενώ ο Βεζένκοφ έγινε ο πρώτος διψήφιος, μειώνοντας σε 28-34. Εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση του Ολυμπιακού, με συνεχόμενες καλές άμυνες και με X Factor τον Γουόρντ, ο οποίος κάρφωσε μετά από κλέψιμό του για το 32-36, ενώ λίγο αργότερα έφερε το ματς στον πόντο (37-38) με καλάθι-φάουλ!

Ο Μάικ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 37-40 και ο Ντόρσεϊ ισοφάρισε με τρίποντο, πριν κλέψει για να δώσει την ασίστ στον Γουόρντ, ο οποίος έβαλε τους Πειραιώτες μπροστά με 42-40. Βεζένκοφ και Μάικ ευστόχησαν σε σερί τρίποντα, ο Χολ έβγαλε δύο τρομερά καρφώματα για το 49-45, ενώ ο Ομπστ με βολές διαμόρφωσε το 49-47 του πρώτου ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να έχει 10 ασίστ για μόλις 1 λάθος στη 2η περίοδο.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Παπανικολάου να ευστοχεί σε τρίποντο και να κλέβει αμέσως μετά για να κάνει το 54-47, ενώ η Μπάγερν έμεινε χωρίς καλάθι για 2:20 και ο Μιλουτίνοφ έβαλε με βολές του τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +9 (56-47). Ο Βεζένκοφ με τρίποντο έφερε το +10 (59-49), όμως ΜακΚόρμακ και Τζέσαπ με κάρφωμα και τρίποντο μείωσαν σε 59-54, ενώ ο Μιλουτίνοφ με hook διαμόρφωσε το 61-54. Ο Βεζένκοφ με δύο ακόμα σερί καλάθια του έφτασε τους 21 και έβαλε τον Ολυμπιακό στο +11 (65-54), ενώ ο Μιλουτίνοφ έγινε και εκείνος διψήφιος, για να κάνει το 67-54. Ο Σέρβος σέντερ με σερί βολές έκανε το 70-56, ενώ ο Φουρνιέ ευστόχησε σε τρελό buzzer-beater τρίποντο στη λήξη του δεκαλέπτου, για το 73-61!

Ο Φόιγκτμαν με τρίποντο έκανε μονοψήφια τη διαφορά, ενώ ο Ολυμπιακός σκόραρε μόνο από βολές στα πρώτα 3,5 αγωνιστικά λεπτά της τέταρτης περιόδου, επιτρέποντας στην Μπάγερν να μειώσει σε 76-69. Ο Ντόρσεϊ έδωσε τη λύση επιθετικά με τρίποντο για το 79-69, με τον Χολ να κάνει το 83-69, σε μία φάση στην οποία ο Μόρις στραβοπάτησε και τραυματίστηκε, αποχωρώντας υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Περισσότερα σε λίγο...

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 49-47, 73-61, 95-80

