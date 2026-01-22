Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο περιστατικό στον ισπανικό σιδηρόδρομο: Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη

Τα τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι υπάρχουν 3 ελαφρά τραυματίες - Το τρένο δεν έχει εκτροχιαστεί και παραμένει στις γραμμές

τρένο

Νέο περιστατικό με σύγκρουση τρένου στην Ισπανία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα τα οποία επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επιβατικό τρένο της FEVE (Ισπανικοί Σιδηρόδρομοι Στενού Εύρους) συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη. Ο ισπανικός διαχειριστής του σιδηροδρομικού δικτύου Adif ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή διακόπηκε λόγω «εισβολής στο περίγραμμα της σιδηροδρομικής υποδομής από γερανό που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική λειτουργία», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αλούμπρες και, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, υπάρχουν 3 ελαφρά τραυματίες. Πυροσβέστες και διασώστες βρίσκονται στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Το τρένο δεν έχει εκτροχιαστεί και παραμένει στις γραμμές.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στη νότια Ανδαλουσία, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 ανθρώπους, καθώς και μετά από άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα την Τρίτη στη βορειοανατολική Καταλονία, στο οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark