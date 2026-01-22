Νέο περιστατικό με σύγκρουση τρένου στην Ισπανία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα τα οποία επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επιβατικό τρένο της FEVE (Ισπανικοί Σιδηρόδρομοι Στενού Εύρους) συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη. Ο ισπανικός διαχειριστής του σιδηροδρομικού δικτύου Adif ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι η κυκλοφορία στη συγκεκριμένη γραμμή διακόπηκε λόγω «εισβολής στο περίγραμμα της σιδηροδρομικής υποδομής από γερανό που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική λειτουργία», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos: Se encuentra interrumpida la circulación por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria. — INFOAdif (@InfoAdif) January 22, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Αλούμπρες και, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, υπάρχουν 3 ελαφρά τραυματίες. Πυροσβέστες και διασώστες βρίσκονται στο σημείο για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Το τρένο δεν έχει εκτροχιαστεί και παραμένει στις γραμμές.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στη νότια Ανδαλουσία, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 43 ανθρώπους, καθώς και μετά από άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα την Τρίτη στη βορειοανατολική Καταλονία, στο οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

Πηγή: skai.gr

