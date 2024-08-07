Οι υψηλές «πτήσεις» του Λεσόρ κόντρα σε όλη την Euroleague και το μισό… NBA

Ο Παναθηναϊκός χτύπησε… φλέβα χρυσού με τον Λεσόρ καθώς πήρε έναν ψηλό στον οποίο μπορεί να βασιστεί για χρόνια ο Αταμάν. Ο 29χρονος σέντερ καθάρισε… όλους τους ψηλούς στην Euroleague και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με το Τριφύλλι. Μάλιστα έκανε… υπερωρίες στο παρκέ μιας και ο Αντετοκούνμπο πέρασε αρκετούς τραυματισμούς και ο Μπαλτσερόφσκι δεν προσαρμόστηκε από την πρώτη του χρονιά στην Euroleague.

