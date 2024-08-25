Το γεμάτο βίντεο της Euroleague με τις καλύτερες στιγμές του Λορένζο Μπράουν (Βίντεο)

Το βίντεο διάρκειας περίπου 10 λεπτών, παρουσιάζει εκτεταμένα στιγμιότυπα από όσα έκανε ο Αμερικανός άσος με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Τρίποντα, ασίστ, κλεψίματα, θεαματικές πιρουέτες μεταξύ των πολλών στιγμών του. Υπενθυμίζεται πως ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού έκλεισε την περασμένη σεζόν με 13,2 πόντους, 6,1 ασίστ, 2,8 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, επηρεάζοντας τα μέγιστα στην πορεία των Ισραηλινών ως τους «8» της διοργάνωσης.

