Η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Έντιθ Γουόρτον (Edith Wharton), «The Custom of the Country», για λογαριασμό της Studiocanal και της Rabbit's Foot Films του Τσαρλς Φιντς (Charles Finch).

Η Τζόζι Ρουρκ (Josie Rourke) υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας. Τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν σύντομα, σύμφωνα με το Variety.

«Η Undine Spragg είναι η αυθεντική γυναίκα-κίνδυνος. Η ηρωίδα της Έντιθ Γουόρτον γοητεύει, αποπλανεί και εξοργίζει τους αναγνώστες εδώ και δεκαετίες», δήλωσε η Ρουρκ στην ανακοίνωση του πρότζεκτ.

«Το "The Custom of the Country" ήταν το σπουδαίο αμερικανικό μυθιστόρημα της Γουόρτον, και η Undine Spragg σαρώνει την Αμερική και την Ευρώπη με ιλιγγιώδη ταχύτητα, σε μια εποχή τεράστιων οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Το βιβλίο διαπνέεται από έναν σύγχρονο αέρα και, καθώς έγραφα τη διασκευή, η Σίντνεϊ Σουίνι κυριάρχησε στο μυαλό μου ως η ιδανική ενσάρκωση αυτής της εμβληματικής ηρωίδας — είναι λες και η Γουόρτον κάθισε πριν από έναν αιώνα και έγραψε τον ρόλο ειδικά για εκείνη», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η Σουίνι υποδύεται «μια άκρως φιλόδοξη γυναίκα από τα μεσοδυτικά των ΗΠΑ, η οποία πασχίζει να αναρριχηθεί στην κοινωνική ελίτ της Νέας Υόρκης των αρχών του 20ού αιώνα.

Επιστρατεύοντας την ομορφιά, την τόλμη και την αδιαπραγμάτευτη θέλησή της, η Undine έρχεται σε σύγκρουση με το κατεστημένο της εποχής και δεν διστάζει να προκαλέσει αντιδράσεις, μέχρι τη στιγμή που ο έρωτας και η τύχη ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της».

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνουν η Σουίνι, ο Τσαρλς Φιντς, η 'Αλισον Όουεν (Alison Owen) της Monumental Pictures και η Studiocanal η οποία θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το έργο, αναλαμβάνοντας και τη διανομή σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο.

Παράλληλα, τον επόμενο μήνα η γαλλική εταιρεία παραγωγής πρόκειται να παρουσιάσει το πρότζεκτ στο European Film Market του Βερολίνου.

