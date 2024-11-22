Μέσι: Η τωρινή Μπάρτσα είναι θεαματική - Θα επιστρέψω για να ζήσω στη Βαρκελώνη

Στις 29 Νοεμβρίου, η Μπαρτσελόνα γιορτάζει 125 χρόνια από την ίδρυσή της, και... ψιθυρίζεται πως ο τεράστιος Λιονέλ Μέσι θα βρίσκεται στους εορτασμούς ώστε να τιμήσει την ομάδα με τη φανέλα της οποίας διέπρεψε και άφησε όλο τον πλανήτη «άφωνο».

Λίγες μέρες πριν, ο Αργεντινός σούπερ σταρ φιλοξενήθηκε σε εκπομπή του καταλανικού «TV3» και μίλησε για τα όσα σημαίνουν οι «μπλαουγκράνα» γι' αυτόν, αναφέρθηκε στην τωρινή εκδοχή της ομάδας, ενώ τόνισε πως του λείπει η Βαρκελώνη και κάποια στιγμή θα επιστρέψει εκεί ώστε να ζήσει με την οικογένειά του.

«Με γεμίζει με υπερηφάνεια να βλέπω πώς εκπροσωπείται τώρα η πρώτη ομάδα. Αυτή η Μπάρτσα είναι θεαματική και αυτό δεν με εκπλήσσει, αυτό συμβαίνει σε όλη τη ζωή μου, από τότε που έφτασα στην Μπάρτσα σε ηλικία 13 ετών. Είναι θεαματικό πως τα παιδιά έχουν την ευκαιρία τα τελευταία δύο χρόνια και όταν τους δίνεται εμπιστοσύνη, ανταποκρίνονται με αυτό τον τρόπο επειδή γνωρίζουν τον σύλλογο καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και έχουν συνηθίζει να παίζουν από μικρά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, όπως συνέβαιναν και στη δική μας εποχή.

Στο μυαλό μας είναι πως κάποια ημέρα θα επιστρέψουμε για να ζήσουμε στην Βαρκελώνη. Μας λείπει η Μπαρτσελόνα, τόσο σε εμένα, όσο και στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου. Έχουμε φίλους εκεί και έχουμε αφήσει αρκετά πράγματα εκεί. Τα παιδιά μου είναι Καταλανοί. Έζησα όλη τη ζωή μου στην Μπαρτσελόνα και μου λείπει πολύ. Ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει η ζωή, αλλά πρόθεσή μας είναι να ζήσουμε στη Βαρκελώνη γιατί είναι το σπίτι μας».

