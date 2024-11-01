Συνέντευξη στον Φαμπρίτσιο Ρομάνο παραχώρησε ο Λιονέλ Μέσι και αναφέρθηκε στο μέλλον του για ακόμα μια φορά.

Συγκεκριμένα, ο pulga σημείωσε πως όταν αποσυρθεί δεν θα ήθελε να γίνει προπονητής, ενώ τόνισε πως δεν γνωρίζει ακόμα αν θα αγωνιστεί στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Ξέρω ότι δεν θα ήθελα να γίνω προπονητής, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το τι θέλω να κάνω στο μέλλον. Πλέον δίνω πολύ περισσότερη αξία σε ό,τι κάνω κάθε μέρα, οπότε απλά σκέφτομαι να παίζω, να προπονούμαι και να το απολαμβάνω», ανέφερε αρχικά για το αν θέλει να ακολουθήσει την προπονητική.

Για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο Μουντιάλ του 2026 ανέφερε: «Δεν ξέρω αν θα παίξω, με ρωτάνε πολλοί, ειδικά στην Αργεντινοί. Θέλω να κλείσω καλά τη σεζόν και να κάνω καλή προετοιμασία, κάτι που δεν μπόρεσα να έχω πέρυσι εξαιτίας όλων των τραυματισμών. Από εκεί κι έπειτα θα δω τι θα συμβεί και πώς θα νιώθω. Στο ποδόσφαιρο μπορούν να γίνουν πολλά. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο και δεν το σκέφτομαι τόσο. Σκέφτομαι μέρα με τη μέρα».

Και ολοκλήρωσε: «Ο κόσμος μπορεί να με θυμάται όπως θέλει. Είμαι ευγνώμων για όσα έχω καταφέρει. Το μεγαλύτερό μου όνειρο ήταν να κατακτήσω το Μουντιάλ, κάτι για το οποίο πάλεψα πολύ καιρό και έδωσα πολλή ενέργεια. Κέρδισα τα πάντα με την Μπαρτσελόνα και με την εθνική, έχω μια υπέροχη ζωή και οικογένεια και ευχαριστώ τον Θεό. Θα αφήσω τον κόσμο να με θυμάται όπως επιθυμεί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.