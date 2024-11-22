Γκουαρδιόλα: «Κι αν μας ρίξουν, θα είμαι εδώ να επιστρέψουμε στην Premier»

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της υπογραφής του νέου συμβολαίου του με τη Σίτι ώστε να παραμείνει για 1+1 χρόνια στο Etihad και να φτάσει στα 11 έτη θητείας στο κλαμπ του Μάντσεστερ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρέθηκε ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου.

Ήταν λογικό οι περισσότερες ερωτήσεις ν' αφορούν τη δική του κατάσταση, το νέο συμφωνητικό και το μέλλον του συλλόγου στην Premier League, αλλά ο Καταλανός κόουτς ήταν σαφής και μίλησε γι' ακόμα μια φορά ξεκάθαρα.

«Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, δεν το λέω τώρα για να φανώ καλός μετά το νέο συμβόλαιο. Το έλεγα εδώ και έναν χρόνο, όταν όλοι μάς κατηγορούσαν στην Premier. Θα είμαι εδώ αν πέσουμε. Δεν ξέρω πού θα μας στείλουν, αλλά θα παίρνουμε τις ανόδους μέχρι να επιστρέψουμε στην Premier League ξανά» ήταν τα λόγια του.

Πηγή: skai.gr

