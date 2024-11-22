Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο Σέιμπεν Λι αποχωρεί μόλις έναν μήνα αφότου πήγε

Τι είχες Μακάμπι, τι είχα... τα τελευταία χρόνια, καθώς ακόμα ένας παίκτης της δεν στέριωσε. Όχι λόγω του ότι δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, την Ευρωλίγκα, αλλά λόγω των συνθηκών που επικρατούν στο Ισραήλ.



Συγκεκριμένα, ο Σέιμπεν Λι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του λαού, μόλις έναν μήνα αφότου πήγε, καθώς σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα sports.walla.co.il, ο Αμερικανός γκαρντ θέλει να αποχωρήσει.

Όλο αυτό το διάστημα διέμενε στοκαι δεν συμμετείχε σε όλες τις προπονήσεις παρά μόνο σε μία, την προηγούμενη του αγώνα!Το πλάνο αυτό δεν λειτούργησε, καθώς ο ταλαντούχος γκαρντ δεν κατάφερε να γίνει ουσιαστικά ποτέ μέλος της ομάδας και για αυτό επιθυμεί να φύγει. Μάλιστα, δεν αγωνίστηκε ούτε στο ματς κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, παρότι η ομάδα του είχε έλλειψη από γκαρντ λόγω και της απουσίας του Ταμίρ Μπλατ.Οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα επιστρέψει στηΟ Λι μετράεικατά μέσο όρο, σε οκτώ αγώνες στην

