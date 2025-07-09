Σούπερ Λίγκα: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της σεζόν 2025/26 στη Stoiximan Super League, με τις αγωνιστικές για τη νέα χρονιά να γίνονται γνωστές.



Όσον αφορά στην πρεμιέρα, ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Asteras AKTOR, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΟΦΗ, την ΑΕΚ τον Πανσερραϊκό και τον ΠΑΟΚ την ΑΕΛ.

Ο Άρης από τη μεριά του, θα ξεκινήσει τη σεζόν φιλοξενώντας τον Βόλο, με τις αναμετρήσεις Λεβαδειακός-Κηφισιά και Παναιτωλικός-Ατρόμητος να συμπληρώνουν την πρεμιέρα που θα γίνει στις 23 Αυγούστου.



Υπενθυμίζεται πως δεν διεξάγονται ντέρμπι τις πρώτες τρεις αγωνιστικές κατόπιν σχετικής συμφωνίας, προκειμένου να διευκολύνονται οι ομάδες που μετέχουν στα ευρωπαϊκά προκριματικά, με το πρώτο της σεζόν, να είναι το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός την 4η αγωνιστικη΄.



Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας



ΑΕΚ-Πανσερραϊκός

Άρης-Βόλος

Λεβαδειακός-Κηφισιά

Ολυμπιακός-Asteras AKTOR

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ

Παναιτωλικός-Ατρόμητος

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ



Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πρόγραμμα ολόκληρης της σεζόν.





