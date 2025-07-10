Ένα ταξίδι 13 ετών, γεμάτο επιτυχίες, τίτλους και αναμνήσεις ολοκλήρωσε ο Λούκα Μόντριτς στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Κροάτης μέσος, στα 39 του, έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με τη «βασίλισσα» στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, γνωρίζοντας βαριά ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν. Παρότι το φινάλε δεν ήταν ιδανικό, η κληρονομιά που αφήνει πίσω του είναι ανεκτίμητη.

Ο Μόντριτς φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης 597 φορές, κατέκτησε 28 τρόπαια – μεταξύ αυτών 6 Champions League και 4 πρωταθλήματα Ισπανίας – και θεωρείται αναμφισβήτητα μία από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία του συλλόγου.

Ο προπονητής των Μαδριλένων, Τσάμπι Αλόνσο, τον αποχαιρέτησε με λόγια συγκίνησης: «Πικρό το τέλος, αλλά είναι ένας θρύλος του ποδοσφαίρου και θα θυμόμαστε για πάντα τον Λούκα», δήλωσε.

Ο ίδιος ο παίκτης, μέσω Instagram, είχε ανακοινώσει την απόφασή του στα μέσα Μαΐου: «Έφτασε η στιγμή. Η στιγμή που δεν ήθελα ποτέ να έρθει, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλα έχουν αρχή και τέλος. Ήρθα το 2012 με την ελπίδα να φορέσω τη φανέλα της καλύτερης ομάδας στον κόσμο και με φιλοδοξία να κατακτήσω κορυφές. Δεν φανταζόμουν όμως αυτό που θα ακολουθούσε. Το να παίζω για τη Ρεάλ Μαδρίτης άλλαξε τη ζωή μου – ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος. Είμαι περήφανος που υπήρξα μέρος της πιο επιτυχημένης εποχής της κορυφαίας ομάδας στην ιστορία».

Τη φετινή σεζόν, ο Κροάτης μέσος κατέγραψε 34 συμμετοχές στη La Liga, με 2 γκολ και 6 ασίστ, ενώ έπαιξε σε όλα τα ματς του Champions League έως τα προημιτελικά, όπου η Ρεάλ αποκλείστηκε από την Άρσεναλ με συνολικό σκορ 5-1.

Το συμβόλαιό του με τους Μαδριλένους ολοκληρώθηκε με τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων και ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του θα είναι η Μίλαν, με τον Μόντριτς να συνεχίζει να γράφει τη δική του ποδοσφαιρική ιστορία στην Ιταλία.

