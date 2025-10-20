Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε»

Ξεκάθαρος σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστική προσέγγιση που θα έχει ο Ολυμπιακός στον αυριανό αγώνα με τη Μπαρτσελόνα ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου.

«Δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας», ήταν τα λόγια του Βάσκου τεχνικού ο οποίος πρόσθεσε: «Θέλουμε να είμαστε ο καλύτερος Ολυμπιακός που μπορούμε. Εμείς ερχόμαστε εδώ με στόχο να κερδίσουμε. Το ξέρουμε βέβαια ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο αλλά έχουμε την επιθυμία να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό ματς», ανέφερε.

Κάπου εκεί έφερε ως παράδειγμα τους οπαδούς του Ολυμπιακού… «Ο κόσμος μας θα είναι εδώ. Δεν το βάζει κάτω και θέλει πάντα τη νίκη, έτσι και εμείς. Είναι αυτοί που μας δίνουν ώθηση και θα μας δώσουν και αύριο».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγωνιστικά προβλήματα που έχει η Μπαρτσελόνα επεσήμανε ότι ακόμη κι έτσι, έχει πολλούς και καλούς παίκτες στο ρόστερ της, και υπογράμμισε ότι είναι καλό να μην στεκόμαστε στους παίκτες μόνο, αλλά και στον προπονητή της, πλέκοντας το εγκώμιο του Χάνσι Φλικ.

«Αξίζει να αναφερθούμε και στον προπονητή της,. Το πολύ σημαντικό δεν είναι όμως μόνο οι παίκτες αλλά και οι προπονητές σε μια ομάδα», ανέφερε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ:

Για το ότι δεν αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού του:

Είναι αυτό που σας είπα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε. Αν εγώ έκανα ή κάναμε ένα βήμα πίσω θα ήταν ένα βήμα πίσω. Η ιδέα μας είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι ξέρουν τον τρόπο που παίζουμε και θα κάνουμε το ίδιο.

Για την Μπαρτσελόνα:

Όπως και να έχει ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός. Το σημαντικό είναι να διαφοροποιηθούμε, η Μπάρτσα είναι μια δυνατή ομάδα. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες για να μπει ένα γκολ. Το σημαντικό είναι να αμυνθούμε σωστά, υπάρχουν εξαιρετικοί παίκτες όπως ο Γιαμάλ, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Ο ίδιος έχει σκοράρει πολλά γκολ, αλλά και εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Για την επιστροφή του στην Ισπανία και το τί περιμένει από την ομάδα του:

Η αλήθεια είναι ότι είναι όμορφο να επιστρέφω εδώ. Ιδιαίτερα σε αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζω να είμαστε η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας. Θα πρέπει όμως και η Μπαρτσελόνα να μην είναι στην καλύτερή της ημέρα. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά, κανένα λάθος.

Για τις απουσίες της Μπαρτσελόνα και εάν αυτές αλλάζουν κάτι:

Όχι, η Μπάρτσα σαν ομάδα δεν είναι κακή επειδή θα έχει απουσίες. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Γιαμάλ θα επιστρέψει. Φαίνεται ότι θα τον δούμε και αύριο, σε κάθε περίπτωση έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δυνατές ομάδες. Ερχόμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε αυτή τη θέληση. Έχουμε επιλογές. Η Μπάρτσα με τον προπονητή που έχει, είναι σημαντικό να αναφέρουμε και τους προπονητές, οπότε αξίζει να αναφερθούμε στον προπονητή της, και όπως και να έχει με τους παίκτες που έχει μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά

Για το αν έχει ετοιμάσει πλάνο για τον Πέδρι:

Δεν έχουμε μόνο τον Πέδρι. Στο επίπεδο που παίζει ο ίδιος σχεδόν ξεχνάμε τους υπόλοιπους. Είναι ένα σημάδι του πως παίζει, οι πάσες που δίνει, τρέχει περισσότερο από όλους.

Για το αν τα προηγούμενα ματς του με την Μπαρτσελόνα αποτελούν οδηγό για τον αυριανό αγώνα και το πως θα την αντιμετωπίσει:

“Είναι διαφορετικό ματς. Διότι πριν 2-3 σεζόν είχαμε τη Σεβίλλη, που ήταν η τελευταία, και χάσαμε. Μετά τις περισσότερες φορές με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα ήταν με Γκουαρντιόλα, Μέσι, την ομαδάρα που είχε. Όλες τις φορές που έχουμε παίξει έχουμε κερδίσει μια φορά. Είναι δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά ερχόμαστε με τη θέληση. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν παραιτείται. Πάντα θέλει να κερδίσει και οι φανς μας είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Πρέπει να το κάνουμε και για εκείνους, αυτοί μας δίνουν δύναμη να προχωρήσουμε”.

Για το αν ετοιμάζει κάποια έκπληξη:

Δεν θα πω κάτι τέτοιο. Είμαι εδώ και για τα καλά και για τα κακά .

Για το σχόλιο του Χάνσι Φλικ για τις αντιδράσεις του και αν εκείνος έχει κάποια συμβουλή:

Και μένα με έχουν αποβάλλει πολλές φορές. Εγώ έχω ηρεμήσει πλέον. Με την ηλικία ηρεμεί κανείς. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από το πώς θα ερμηνευτεί η αποβολή και δεν έχει να κάνει μόνο με τον διαιτητή. Ο Φλικ είναι έξυπνος και θα μάθει από αυτό.

Για τις απουσίες της Μπαρτσελόνα:

Το είπα και πριν. Τώρα που έχουμε δύο ήττες η αντίπαλη ομάδα φαίνεται ότι έχει πολλά να σκεφτεί. Μιλάμε για τις αδυναμίες της Μπαρτσελόνα. Ο τρόπος που παίζουν δεν έχει αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει πρόσωπα, λόγω τραυματισμών, αλλά οι αυτοματισμοί που έχουν μπορεί να χαθούν. Είναι ξεκάθαρο ότι η άμυνα επίσης πρέπει να σχεδιαστεί σωστά. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουν ένα καλό σύστημα και ένα καλό παιχνίδι, αυτή είναι η ιδέα που έχουν. Θέλουν κατοχή, να ασκήσουν πίεση και όχι να δώσουν ελευθερία.

Για τους παίκτες και τους προπονητές που έχουν βρεθεί και στις δύο ομάδες και αν μίλησε με κάποιον από αυτούς:

Συνήθως δεν το κάνω αυτό. Τη σήμερον ημέρα έχεις πάρα πολλούς τρόπους να δεις και να γνωρίσεις πως παίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα κάποιοι μπορούν να σου πουν εσωτερικά πράγματα, αλλά όσον αφορά αυτό θα μιλήσω με κάποιον γιατί είναι φίλος μου όχι γιατί θέλω να πάρω στοιχεία για την Μπαρτσελόνα

Για τα φαβορί του Champions League:

Υπάρχουν πολλές ομάδες. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Η Μπάγερν, οι αγγλικές ομάδες, κάποιος γείτονάς σας. Η πιθανότητα να το κατακτήσει κανείς έχει να κάνει με την ποιότητα της ομάδας, των παικτών, υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι.

Για τη γνώμη του για τη Βιγιαρεάλ και την Μπαρτσελόνα:

Δεν θα απαντήσω σε αυτό.

