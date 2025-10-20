Ντάνι Γκαρθία: «Δεν φοβόμαστε την Μπαρτσελόνα»

Ο Ολυμπιακός θέλει να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στο «Μονζουίκ» κόντρα στην Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), με τον Ντάνι Γκαρθία να είναι ξεκάθαρος στη συνέντευξη Τύπου ότι οι «ερυθρόλευκοι» σέβονται τους Καταλανούς, αλλά δεν τους φοβούνται.



Παράλληλα, επισήμανε ότι πρέπει να είναι ο εαυτός τους οι Πειραιώτες και στόχο έχουν να δείξουν παρόμοια αγωνιστική εικόνα όπως στο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντάνι Γκαρθία:



Για το ότι είναι ένας έμπειρος παίκτης και αν το βλέπει ως πρόκληση: «Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι είναι το ίδιο για μένα που είμαι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Κάθε παιχνίδι στο Champions League είναι μια μεγάλη έκπληξη. Έχουμε πολλή όρεξη για να παίξουμε και να τα πάμε πολύ καλά».



Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να κοντράρει την Μπαρτσελόνα: «Κυρίως πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να τα δώσουμε όλα. Αν δεν το κάνουμε τότε νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα. Έχουμε δει ότι μπορούμε να παίξουμε στα ίσα απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Ελπίζουμε αύριο να δείξουμε παρόμοια εικόνα με το παιχνίδι με την Άρσεναλ».



Για το ότι έχει παίξει 23 φορές κόντρα στην Μπαρτσελόνα: «Αυτά τα τρία που κέρδισα έχω τις αναμνήσεις, που είναι το πιο σημαντικό. Αν κάνεις ένα πολύ καλό παιχνίδι μπορείς να καταφέρεις να κερδίσεις και την Μπάρτσα που είναι μια τεράστια ομάδα. Ήταν αξέχαστες οι φορές που κέρδισα».

Για τις διαφορές με το παιχνίδι με την Άρσεναλ: «Την ώρα του αγώνα θα είναι διαφορετικά παιχνίδια. Τεχνικά είναι πολύ καλές ομάδες. Εμείς θέλουμε να ασκήσουμε πίεση, όπως ξέρουμε και να προσέξουμε καλά το τέρμα μας. Σεβόμαστε φυσικά τον αντίπαλο, αλλά δεν φοβόμαστε».

