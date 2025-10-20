Σοβαρός τραυματισμός για τον Φορλάν: Έσπασε τα πλευρά του σε αγώνα βετεράνων

Ο Ντιέγκο Φορλάν υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια ενός ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου, στον οποίο συμμετείχε με την ομάδα Ολντ Μπόις, στο πρωτάθλημα για άτομα άνω των 40 ετών.

Στο ματς σημειώθηκε μια σφοδρή σύγκρουση με αντίπαλο παίκτη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τρία σπασμένα πλευρά και μερικό κάταγμα στον θώρακα.



Ο παλαίμαχος Ουρουγουανός επιθετικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι και εκτιμούν ότι θα πάρει εξιτήριο την Τρίτη, 21 Οκτωβρίου.

Παρά την ένταση του περιστατικού, τα μέσα ενημέρωσης στην Ουρουγουάη αναφέρουν πως ο Φορλάν δεν κρατάει καμία κακία στον αντίπαλο που ενεπλάκη στη φάση του τραυματισμού.

Να σημειωθεί ότι, αν και έχει αποσυρθεί από την επαγγελματική δράση στο ποδόσφαιρο, ο Φορλάν συνεχίζει να ασχολείται με τον αθλητισμό, συμμετέχοντας πλέον σε τουρνουά επαγγελματικού τένις στην πατρίδα του.

⚽️ 2 goles, 3 costillas rotas!!!



Salió caro el clásico para @DiegoForlan7.

Jugando en la + 40 entre Old Boys y Old Christians salió lesionado.



Se fracturó tres costillas y tuvo un golpe fuerte en el pulmón. Ganaron 4-1, pero se fue lesionado el ex delantero de la Selección. pic.twitter.com/zMJFOAsEqe — BUYSAN (@Buysan) October 18, 2025

