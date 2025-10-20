Λαπόρτα: «Η Μπαρτσελόνα δεν θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο»

Η Μπαρτσελόνα δεν θα βγει στην μεταγραφική αγορά τον Ιανουάριο. Το ανακοίνωσε προσωπικά κατά τη συνέλευση των αντιπροσώπων ο πρόεδρος των Καταλανών, Ζοάν Λαπόρτα.

Έτσι οι Ζοάν Γκαρθία και Ρούνι Μπαρντατζί θα παραμείνουν οι μόνες μεταγραφές της πρωταθλήτριας Ισπανίας για τη σεζόν 2025-26.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «ΑS», ο σύλλογος έχει να αντιτάξει τις ανανεώσεις των Λαμίν Γιαμάλ, Πέδρι, Ραφίνια, Κουντέ, Γκάβι, Αραούχο, Κουμπαρσί, Ντε Γιονγκ και Ζεράρ Μαρτίν.

Η διατήρηση του Φερμίν Λόπεθ στο ρόστερ, παρά τη μεγάλη προσφορά της Τσέλσι, θεωρείται επίσης νίκη, η επόμενη ανανέωση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι αυτή του Έρικ Γκαρθία, ενώ ο σύλλογος σκοπεύει επίσης να επιδιώξει αυτήν του Φεράν Τόρες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.