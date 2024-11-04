Λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός να έχει νέα γκέλα στο πρωτάθλημα, αλλά ο Ντέλετιτς φάνηκε πως αιφνιδιάστηκε και δεν μπόρεσε να κάνει το 2-2 για τον Πανσερραϊκό μέσα στο Καραϊσκάκη.

Αμέσως μετά το τέλος του ματς, τόσο στο fast interview όσο και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε στο φαληρικό γήπεδο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη χαλαρότητα που βγάζουν ορισμένοι ποδοσφαιριστές με υποδεέστερες ομάδες.

Ο Ισπανός προπονητής, για άλλη μία φορά, ανέλαβε τις ευθύνες του, αλλά φρόντισε στα αποδυτήρια μετά τη λήξη της αναμέτρησης και χθες στο προπονητικό κέντρο των Πειραιωτών να περάσει το μήνυμα πως δεν θα ανεχθεί από εδώ και στο εξής ανάλογη κατάσταση.

Όπως σημειώνει το «Φως των Σπορ», ο Βάσκος ήταν ιδιαίτερα ενοχλημένος και εκείνοι που συγκέντρωσαν τα πυρά του ήταν οι Ροντινέι, Έσε και Βέλντε, όμως παράπονα έχει σχεδόν από όλους τους παίκτες του.

Μάλιστα, η εφημερίδα αναφέρει πως ο Μεντιλίμπαρ τόνισε στους «ερυθρόλευκους» πώς θα πορευτεί από εδώ και στο εξής με όσους είναι σοβαροί και αντιλαμβάνονται πως το πρωτάθλημα δεν κερδίζεται με νίκες στα ντέρμπι αλλά και με σοβαρή παρουσία σε όλους τους αγώνες.

Πλέον η ομάδα στρέφει την προσοχή της στον πολύ σημαντικό αγώνα της Πέμπτης, με τη Ρέιντζερς, στο Europa League, ενώ ακολουθεί και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, στην Τούμπα.

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, ο Ζέλσον αναμένεται να παίξει στο ένα άκρο της επίθεσης, όμως αποτελεί ερωτηματικό τι θα συμβεί με τον Βέλντε που δείχνει πως σιγά-σιγά ανεβαίνει και έπαιξε στα δύο τελευταία ματς του Ολυμπιακού. Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό και από αύριο θα φουλάρει για τους Σκωτσέζους και τους Θεσσαλονικείς.

