Είδηση που σοκάρει έρχεται από την Αγγλία. Η σύντροφος του Μέισον Γκρίνγουντ, Χάριετ Ρόμπσον, ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες της στα social media, γεμάτη αίματα και μώλωπες, κατηγορώντας τον άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για κακοποίηση και ξυλοδαρμό.

«Για όσους θέλουν να ξέρουν τι στην πραγματικότητα κάνει σε μένα ο Μέισον Γκρίνγουντ», αναφέρει η ίδια στις αναρτήσεις της.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT