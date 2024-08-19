Μεγάλο «διπλό» στο Αγρίνιο με το… καλησπέρα για Λαμία

Στο... μυαλό των κόουτς:



Με τριάδα στα στόπερ παρέταξαν τις ομάδες τους οι δύο τεχνικοί.



Σύστημα 3-5-2 από τον Γιάννη Πετράκη για τον Παναιτωλικό. Κάτω από τα δοκάρια ο Τσάβες, με τους Λιάβα, Παντελάκη και Σιέλη να συνθέτουν την τριάδα στα στόπερ, ενώ την αντίστοιχη στα χαφ οι Πέρες, Μπελεβώνης και Μπουζούκης, με τον Μαυρία να παίρνει τη δεξιά πλευρά και τον Τορεχόν την αριστερή. Δίδυμο στην επίθεση οι Ντίαζ και Λομόνακο.



Από την άλλη, ο Μαρίνος Σατσιάς επέλεξε το 3-4-2-1 για τη Λαμία και τον Κόστιτς στην εστία. Οι Κορνέζος, Γιαννούτσος και Αντράντε αποτελούσαν την τριάδα στην άμυνα. Στο δεξί άκρο ο Ντεντάκης, στο αριστερό ο Σαραμαντάς, με τους Νούνιες και Αθανασακόπουλο στα χαφ. Οι Φουρτάδο και Μέκιτς κινούνταν λίγο πιο πίσω από τον Βλαχομήτρο.



Το ματς:



Με πιο επιθετικές διαθέσεις μπήκε στο παιχνίδι η Λαμία.



Στο 9' ακυρώθηκε το πρώτο εκ των δύο γκολ του Παναιτωλικού στον αγώνα, ορθώς, για οφσάιντ στον Τορεχόν.

Μια φάση που δεν επηρέασε τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι συνέχιζαν να προσπαθούν να φτιάξουν καταστάσεις. Μάλιστα, στο 13' απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα, ύστερα από μαρκάρισμα του Σιέλη στον Βλαχομήτρο έξω από την περιοχή του Παναιτωλικού, πριν ο Έλληνας φορ βγει σε τετ-α-τετ. Στην αρχή ο Φώτης Πολυχρόνης δεν έδωσε την παράβαση -που φαίνεται να υπάρχει, βάσει του τρίτου ριπλέι. Ωστόσο, o Άγγελος Ευαγγέλου τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση στο VAR, αλλάζοντας την απόφασή του, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν με δέκα από πολύ νωρίς.

Παρόλα αυτά, η Λαμία όχι μόνο δεν άρχισε να αξιοποιεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, αλλά σιγά-σιγά δεχόταν και μεγάλη πίεση από τον Παναιτωλικό.

Οι Αγρινιώτες ανέλαβαν την πρωτοβουλία, ενώ λίγο αργότερα είχαν και ένα «καυτό» τρίλεπτο (31'-33'), με την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Λιάβα, το τετ-α-τετ του Λομόνακο και την προσπάθεια του Τσάβες να κρεμάσει τον Κόστιτς από τη μία εστία στην άλλη!



Ειδικά προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου η άμυνα της Λαμίας έδειχνε σε πλήρη σύγχυση, με τον Παναιτωλικό να φτιάχνει συνεχώς καταστάσεις με προϋποθέσεις. Μάλιστα, στο 45'+1' ο Παναιτωλικός βρήκε εκ νέου δίχτυα με εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Λομόνακο από κοντά, αλλά και αυτό το τέρμα των Αγρινιωτών δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Παρόλα αυτά, οι παίκτες του Μαρίνου Σατσιά φαίνεται πως... ηρέμησαν στην ανάπαυλα. Εξού και μπήκαν εκ νέου δυνατά στο δεύτερο μέρος (όπως στο ξεκίνημα του πρώτου), αξιοποιώντας αυτήν τη φορά το αριθμητικό τους πλεονέκτημα. Να σημειωθεί, δε, ότι με το ξεκίνημα μπήκαν αλλαγή οι Ραντόνια και Γκουίντο, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο τους.

Αφού, λοιπόν, αρχικά έβγαλαν μαζεμές φάσεις, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 65': Ο Νούνιες πέρασε στον Φουρτάδο, εκείνος ύψωσε στην «καρδιά» της περιοχής, με τον Ανέστη Βλαχομήτρο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν. Το έργο τους, δε, έγινε θεωρητικά πιο εύκολο στο 82', όταν ο Γκουίντο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη για σκληρό μαρκάρισμα στο καλάμι του Παντελάκη.

Πράγματι, στο 87' κέρδισε πέναλτι για χέρι του Κορνέζου! Ωστόσο, ο Παναιτωλικός έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, καθώς ο Ντίας που ανέλαβε την εκτέλεση, ξεγέλασε με τον Κόστιτς στέλνοντάς τον προς την άλλη, με την μπάλα όμως να καταλήγει στο δεξί το δοκάρι.

Έτσι, αφού εν συνεχεία δεν άλλαξε κάτι, το 0-1 έμεινε μέχρι το φινάλε.





Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες – Λιάβας, Παντελάκης (84' Τσελίκοβιτς), Σιέλης – Μαυρίας, Πέρες (84' Λαχούντ), Μπελεβώνης (74' Νικολάου), Μπουζούκης (74' Κοντούρης), Τορεχόν – Ντίαζ, Λομόνακο (69' Μαϊντέβατς).



Λαμία (Μαρίνος Σατσιάς): Κόστιτς – Κορνέζος, Γιαννούτσος, Αντράντε – Ντεντάκης (46' Ραντόνια), Νούνιες (68' Μπίκοβ), Αθανασακόπουλος (46' Γκουίντο), Σαραμαντάς (68' Ρινγκ) – Φουρτάδο, Μέκιτς – Βλαχομήτρος (84' Δοϊρανλής).



Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Μηνούδης, Τσολακίδης

Τέταρτος διαιτητης: Κατοίκος

VAR: Ευαγγέλου, Σαμοΐλης

