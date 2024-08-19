Περίπου 2,5 χρόνια μετά την κατάργησή του από τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, επιστρέφει το βίντεο ανάλυσης των αμφισβητούμενων φάσεων των αγώνων της Stoiximan Super League!



Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ», που κάνει απόψε (19/08) πρεμιέρα, με απόφαση του αρχιδιαιτητή Στέφαν Λανουά επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα το εβδομαδιαίο βίντεο ανάλυσης φάσεων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Γκαγκάτση, το βράδυ της Τρίτης (20/08) θα δημοσιευτεί το πρώτο βίντεο στο YouTube και αυτό θα γίνεται μετά από κάθε αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το εγχείρημα της εβδομαδιαίας ανάλυσης φάσεων της SL1, αξίζει να σημειωθεί, ξεκίνησε τονκαι χρησιμοποιήθηκε για την «επίδειξη διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων των αξιωματούχων του αγώνα, καθώς και για τη βελτίωση της επικοινωνίας των τελευταίων», όπως αναφερόταν σε σχετική ανακοίνωση. Στις, ωστόσο, με απόφαση τότε του κ. Κλάτενμπεργκ, καταργήθηκε.Θυμίζουμε πως η πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε πάρα πολλά διαιτητικά λάθη, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια.

