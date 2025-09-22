Ο Ακίλε Πολονάρα, που είχε νικήσει τον καρκίνο στους όρχεις το 2023, καλείται για δεύτερη φορά να δώσει μια σκληρή μάχη, αυτή τη φορά απέναντι στη μυελογενή λευχαιμία. Ο 34χρονος Ιταλός πάουερ φόργουορντ της Σάσαρι δεν χάνει το κουράγιο του και ετοιμάζεται να παλέψει ξανά, με αισιοδοξία και πίστη.
Ευτυχώς, βρέθηκε συμβατός δότης μυελού των οστών και ο Πολονάρα θα υποβληθεί στη μεταμόσχευση στις 24 Σεπτεμβρίου, στο νοσοκομείο της Μπολόνια όπου νοσηλεύεται. Μέσα από το νοσοκομείο, έστειλε το δικό του αισιόδοξο μήνυμα:
«Γεια σας, παιδιά! Ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξή σας! Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση και ανυπομονώ! Θα τα πούμε σύντομα στο παρκέ! Σας ευχαριστώ πολύ!».
Ο Πολονάρα αποδεικνύει ξανά ότι είναι μαχητής, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.
- Σύσκεψη στην UEFA για αποκλεισμό των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της
- LIVE Monday Action στις 16:00: Όλο το παρασκήνιο του ντέρμπι «αιωνίων» – Η Ελένη Λαμπαδαρίου σχολιάζει τις επίμαχες φάσεις
- «Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη - Απόψε στις 22:00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01:45 στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.