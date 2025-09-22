Ο Ακίλε Πολονάρα, που είχε νικήσει τον καρκίνο στους όρχεις το 2023, καλείται για δεύτερη φορά να δώσει μια σκληρή μάχη, αυτή τη φορά απέναντι στη μυελογενή λευχαιμία. Ο 34χρονος Ιταλός πάουερ φόργουορντ της Σάσαρι δεν χάνει το κουράγιο του και ετοιμάζεται να παλέψει ξανά, με αισιοδοξία και πίστη.

Ευτυχώς, βρέθηκε συμβατός δότης μυελού των οστών και ο Πολονάρα θα υποβληθεί στη μεταμόσχευση στις 24 Σεπτεμβρίου, στο νοσοκομείο της Μπολόνια όπου νοσηλεύεται. Μέσα από το νοσοκομείο, έστειλε το δικό του αισιόδοξο μήνυμα:

«Γεια σας, παιδιά! Ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξή σας! Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση και ανυπομονώ! Θα τα πούμε σύντομα στο παρκέ! Σας ευχαριστώ πολύ!».

Ο Πολονάρα αποδεικνύει ξανά ότι είναι μαχητής, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

