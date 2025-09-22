Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύναμη ψυχής από τον Πολονάρα: «Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, τα λέμε σύντομα στο παρκέ»

Ο Ακίλε Πολονάρα έδειξε τη δύναμη ψυχής που τον χαρακτηρίζει, αφού βρήκε συμβατό δωρητή μυελού των οστών και δήλωσε έτοιμος για τη μεταμόσχευση και την επιστροφή στο παρκέ

Πολονάρα

Ο Ακίλε Πολονάρα, που είχε νικήσει τον καρκίνο στους όρχεις το 2023, καλείται για δεύτερη φορά να δώσει μια σκληρή μάχη, αυτή τη φορά απέναντι στη μυελογενή λευχαιμία. Ο 34χρονος Ιταλός πάουερ φόργουορντ της Σάσαρι δεν χάνει το κουράγιο του και ετοιμάζεται να παλέψει ξανά, με αισιοδοξία και πίστη.

Ευτυχώς, βρέθηκε συμβατός δότης μυελού των οστών και ο Πολονάρα θα υποβληθεί στη μεταμόσχευση στις 24 Σεπτεμβρίου, στο νοσοκομείο της Μπολόνια όπου νοσηλεύεται. Μέσα από το νοσοκομείο, έστειλε το δικό του αισιόδοξο μήνυμα:

«Γεια σας, παιδιά! Ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξή σας! Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση και ανυπομονώ! Θα τα πούμε σύντομα στο παρκέ! Σας ευχαριστώ πολύ!».

Ο Πολονάρα αποδεικνύει ξανά ότι είναι μαχητής, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark