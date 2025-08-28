Το δικό του μήνυμα στην εθνική ομάδα της Ιταλίας, που απόψε ρίχνεται στη μάχη του Ευρωμπάσκετ αντιμετωπίζοντας την Ελλάδα για τον τρίτο όμιλο στη Λεμεσό, έστειλε ο Ακίλε Πολονάρα. Ο 33χρονος φόργουορντ δίνει τις τελευταίες εβδομάδες μάχη με τη λευχαιμία και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βαλένθια, αλλά δεν ξεχνά τους συνοδοιπόρους του για τόσα χρόνια.

«Από το νοσοκομείο θα φωνάζω για την Ιταλία. Η ασθένεια αυτή μου δίδαξε να αγαπώ τα απλά πράγματα. Πάμε, αδέρφια! Το Ευρωμπάσκετ αρχίζει στη Λεμεσό και εγώ θα είμαι στη Βαλένθια για σίγουρα μια εβδομάδα. Θα μείνω εδώ για όλη την πρώτη φάση, από τη στιγμή που ολοκλήρωσα τον δεύτερο γύρο χημειοθεραπείας πριν λίγες μέρες και έχω ακόμη κάποιες μέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο. Καλή τύχη, αδέρφια μου. Και μία παράκληση: να με σκέφτεστε και μένα παίζοντας με ακόμη περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πνεύμα. Ονειρεύομαι να επιστρέψετε στην πατρίδα με ένα μετάλλιο. Σας αγαπώ, πρωταθλητές», ανέφερε ο Πολονάρα, που αγωνίζεται στις εθνικές ομάδες της Ιταλίας από το 2009 και είναι μέλος των Ανδρών από το 2014.

