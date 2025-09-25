Παναθηναϊκός – Γιουνγκ Μπόιζ: Η πιθανή ενδεκάδα του Κόντη με αρκετές αλλαγές

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από την Τετάρτη στην Ελβετία και προπονήθηκε στο γήπεδο της Γιουνγκ Μπόιζ με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει με άσχημο τρόπο στο ελληνικό πρωτάθλημα έχοντας 2 βαθμούς σε 4 αγωνιστικές ενώ εκκρεμεί ένα παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Ωστόσο, ο Χρήστος Κόντης προετοιμάζει την ενδεκάδα του για το… restart με αλλαγές.

