McLaren F1 Corners στα καταστήματα ΟΠΑΠ - Αυθεντική εμπειρία Formula 1 μέσα από τον προσομοιωτή της ομάδας McLaren F1

Η αυθεντική εμπειρία της Formula 1 βρίσκεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με τα «McLaren F1 Corners» να μετατρέπουν τους επισκέπτες σε πιλότους, μέσα από τον προσομοιωτή της ομάδας McLaren F1.

Το μονοθέσιο της McLaren κάνει… pitstop σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία προσομοίωσης αγώνα Formula 1, στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με τρεις μεγάλες οθόνες και ήχο που θυμίζει κινητήρα αγωνιστικού αυτοκινήτου, ο προσομοιωτής σε μεταφέρει σε όποια πίστα επιλέξεις για να ανεβάσεις την αδρεναλίνη στα ύψη, με τέρμα το γκάζι.

Εβδομαδιαίες κληρώσεις για πλούσια δώρα

Όσοι δοκιμάσουν τις F1 οδηγικές τους ικανότητες σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, μπορούν να σκανάρουν ένα ειδικό QR code και να λάβουν μέρος σε εβδομαδιαίες κληρώσεις, διεκδικώντας McLaren F1 Team και Allwyn δώρα.

Παράλληλα, μπαίνουν και σε μια μεγάλη κλήρωση για 3 συμμετοχές σε μια μοναδική εμπειρία McLaren F1 Team στην Ουγγαρία, στις 3 Αυγούστου.

Μπορείτε να βρείτε την λίστα με τα καταστήματα ΟΠΑΠ που φιλοξενούν τον προσομοιωτή της ομάδας McLaren F1 στο παρακάτω link:

https://www.opap.gr/en/mclarenf1corner

18+ επίγειο |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Πηγή: skai.gr

