Για… όλα μίλησε ο Εργκίν Αταμάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο protothema.gr.

«Μου αρέσει ο Μπαρτζώκας. Έχει εντελώς διαφορετική προσωπικότητα από μένα, αλλά τον σέβομαι πολύ. Είναι πιο ήσυχος στην ιδιωτική του ζωή, είναι πιο επιθετικός στο γήπεδο», επεσήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR.

«Στο γήπεδο είναι ένα μεγάλο όνομα και σέβομαι τη δουλειά του. Γιατί από τότε που ήρθε στον Ολυμπιακό η ομάδα είναι στις κορυφαίες της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Ίσως οι οπαδοί μας να μην τον συμπαθούν, ίσως να έχει κάποιο πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό, αλλά εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του, και τον σέβομαι ως άνθρωπο και ως προπονητή. Η δική του κατάσταση είναι πιο δύσκολη γιατί είναι ντόπιος προπονητής και μαθαίνει όλα όσα λέγονται και γράφονται για εκείνον. Εγώ δεν διαβάζω εφημερίδες γιατί δεν γνωρίζω ελληνικά, και είμαι πιο ήρεμος», ανέφερε επίσης και τόνισε, ενώ απάντησε στην ερώτηση για το αν θα πήγαινε στον Ολυμπιακό.

Ακόμη αποκάλυψε ότι ο γιος του, Σαρπ, θα ενταχθεί στο σταφ του «τριφυλλιού», αλλά και ότι είχε δει εκείνος τον Ναν πριν αποκτηθεί.

