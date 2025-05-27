Λογαριασμός
Ολυμπιακός: «Οι σκέψεις μας είναι με τη Λίβερπουλ»

Διαβάστε τι έγραψε ο Ολυμπιακός εκφράζοντας τη στήριξή του στη Λίβερπουλ μετά από όσα έγιναν χθες

Τη στήριξή του στη Λίβερπουλ για το τραγικό περιστατικό που έγινε στην πόλη στους εορτασμούς του 20ου πρωταθλήματος εξέφρασε ο Ολυμπιακός.

«Οι σκέψεις μας είναι με τη Λίβερπουλ και όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τρομερό περιστατικό. Να είστε δυνατοί», αναφέρουν οι ερυθρόλευκοι στην ανάρτηση που έκανε η Λίβερπουλ με την οποία ενημέρωνε για ό,τι γνωρίζει.

Ένας 53χρονος με το αυτοκίνητό του έπεσε στο πλήθος που ήταν στους δρόμους για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.

