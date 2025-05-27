Τη στήριξή του στη Λίβερπουλ για το τραγικό περιστατικό που έγινε στην πόλη στους εορτασμούς του 20ου πρωταθλήματος εξέφρασε ο Ολυμπιακός.



«Οι σκέψεις μας είναι με τη Λίβερπουλ και όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τρομερό περιστατικό. Να είστε δυνατοί», αναφέρουν οι ερυθρόλευκοι στην ανάρτηση που έκανε η Λίβερπουλ με την οποία ενημέρωνε για ό,τι γνωρίζει.

Ένας 53χρονος με το αυτοκίνητό του έπεσε στο πλήθος που ήταν στους δρόμους για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.



Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.



We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL — Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025

