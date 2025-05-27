Λογαριασμός
Πυροδοτεί «βόμβα» με Ελάιτζα Μπράιαντ η Χάποελ Τελ Αβίβ

Πολύ κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφή βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, αφού σύμφωνα με Μέσα του Ισραήλ, κάνει δικό της τον Ελάιτζα Μπράιαντ με ηγεμονικό συμβόλαιο

Ελάιτζα Μπράιαντ

Πυροδοτεί «βόμβα» μεγατόνων η Χάποελ Τελ Αβίβ!

Όπως αποκαλύπτει το one.co.il η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Ελάιτζα Μπράιαντ, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Εφές!

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι κάτοχοι του Eurocup, που την επόμενη σεζόν θα αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, έχουν αποσπάσει τη θετική απάντηση του Αμερικανού γκαρντ-φόργουορντ, ο οποίος υπογράφει τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 7,8 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου 6,6 εκατ. ευρώ!

Θυμίζουμε ότι ο Μπράιαντ, τη σεζόν 2019/20 αγωνίστηκε στη Μακάμπι, ενώ τη φετινή σεζόν ήταν ο κορυφαίος της Εφές στα playoffs της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό!

Πηγή: sport-fm.gr

