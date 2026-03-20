Λίβερπουλ: «Είμαστε αηδιασμένοι από την απάνθρωπη και δειλή ρατσιστική συμπεριφορά στον Κονατέ»

Η Λίβερπουλ εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή της για ρατσιστική κακοποίηση που δέχθηκε στα social media ο αμυντικός της, Ιμπραϊμά Κονατέ.

Ο διεθνής Γάλλος ενεπλάκη σε μια μονομαχία με τον επιθετικό της Γαλατάσαραϊ, Βίκτορ Οσιμέν, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της νίκης της Λίβερπουλ με 4-0 απέναντι στην τουρκική ομάδα στο Άνφιλντ, για το Champions League.

Ο Οσιμέν αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, με την τουρκική ομάδα να ανακοινώνει στη συνέχεια ότι υπέστη κάταγμα στον πήχη του χεριού του. Μετά το περιστατικό αυτό, ο Κονατέ έγινε στόχος ρατσιστικών επιθέσεων στο διαδίκτυο, τις οποίες η Λίβερπουλ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:

«Αυτή η συμπεριφορά είναι απολύτως απαράδεκτη. Είναι απάνθρωπη, δειλή και βασισμένη στο μίσος. Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο, ούτε στην κοινωνία, ούτε πουθενά – ούτε online ούτε offline.

Οι παίκτες μας δεν είναι στόχοι. Είναι ανθρώπινα όντα. Η κακοποίηση που συνεχίζει να στοχοποιεί ποδοσφαιριστές, συχνά πίσω από ανώνυμους λογαριασμούς, αποτελεί ντροπή για το άθλημα και για τις πλατφόρμες που την επιτρέπουν να συνεχίζεται.

Όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου πρέπει να σταθεί ενωμένος και να πει ξεκάθαρα, χωρίς συμβιβασμούς, ότι αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Οι απλές καταδίκες δεν αρκούν.

Οι εταιρείες κοινωνικών δικτύων πρέπει να αναλάβουν ευθύνη και να δράσουν άμεσα. Οι πλατφόρμες αυτές έχουν τη δύναμη, την τεχνολογία και τους πόρους να αποτρέψουν τέτοιου είδους κακοποιήσεις, όμως πολύ συχνά αποτυγχάνουν. Το να επιτρέπεται η εξάπλωση ρατσιστικού μίσους χωρίς έλεγχο είναι επιλογή – και αυτή η επιλογή συνεχίζει να πληγώνει παίκτες, οικογένειες και κοινότητες.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε πλήρως τον Ιμπραϊμά και θα συνεργαστούμε με τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των υπευθύνων όπου αυτό είναι δυνατό. Όμως το βάρος δεν μπορεί να πέφτει συνεχώς στους παίκτες και τις ομάδες, αφού η ζημιά έχει ήδη γίνει.

Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να αντιμετωπιστεί, να αμφισβητηθεί και να εξαλειφθεί – όχι αύριο, αλλά τώρα.»

