Οι ιδιοκτήτες των Μιλγουόκι Μπακς, Γουές Έντενς και Τζίμι Χάσλαμ, ανέφεραν σε κοινή 90λεπτη συνέντευξη στο ESPN ότι θα αποφασίσουν από κοινού την επόμενη κίνηση για τον δύο φορές MVP της ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, με βασικό κριτήριο το αν θα υπογράψει την τετραετή επέκταση συμβολαίου αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία δικαιούται από την 1η Οκτωβρίου.



Ο Έντενς, ο οποίος παραμένει ο βασικός ιδιοκτήτης της ομάδας έως τον Απρίλιο του 2028, τόνισε ότι ο Έλληνας σταρ βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και πως η κατάσταση οδηγεί σε δύο βασικά σενάρια: είτε θα υπάρξει επέκταση συνεργασίας, είτε θα εξεταστεί το ενδεχόμενο ανταλλαγής του.

«Ο Γιάννης μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Άρα ένα από δύο θα συμβεί: είτε θα επεκτείνουμε τη συνεργασία είτε θα γίνει ανταλλαγή», δήλωσε συγκεκριμένα ο Έντενς.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ενδεχόμενο να παραμείνει ο παίκτης χωρίς επέκταση και να ολοκληρώσει απλώς τη σεζόν δεν θεωρείται ρεαλιστικό σενάριο για τον οργανισμό, καθώς θα δημιουργούσε αστάθεια στον σχεδιασμό της ομάδας.



Πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη πως η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται σε οριακή κατάσταση. Υπενθυμίζουμε πως πριν λίγες ημέρες υπήρξε διαφωνία μεταξύ των Μπακς και του Γιάννη, όσον αφορά στη συνέχεια της φετινής σεζόν. Ο οργανισμός του Ουισκόνσιν φαίνεται πως ζήτησε από τον «Greek Freak» να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της περιόδου ώστε να ξεκουραστεί και να μην επιβαρύνει περισσότερο τον οργανισμό του με τους πρόσφατους τραυματισμούς σε αστράγαλο και γάμπα.



Ο Γιάννης μόνο σύμφωνος δεν είναι με αυτή την προοπτική, καθώς, στόχος του είναι να επιστρέψει άμεσα στα παρκέ και να συνεχίσει να παλεύει με τους συμπαίκτες του για την είσοδο των Μπακς στα play-in και στην post season του ΝΒΑ.



Η αλήθεια είναι πως το Μιλγουόκι πολύ δύσκολα θα προλάβει την πρώτη 10άδα της Δυτικής Περιφέρειας, αφού βρίσκεται στη 13η θέση με ρεκόρ 28-41 και στις 8 νίκες απόσταση από τους 10ους Χόρνετς, ενώ απομένουν ακόμη 13 αγώνες για την ολοκλήρωση της regular season.



Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιάννης έχει υπογράψει με τους Μπακς μέχρι το 2028, όμως υπάρχει οψιόν από την πλευρά του παίκτη για την τελευταία σεζόν (2027-28).

