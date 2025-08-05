Λογαριασμός
Ο Γιώργος Δώνης θέλει τον Μασούρα στην Αλ Καλίτζ

Την ώρα που ο Βέλντε ετοιμάζει βαλίτσες για ΗΠΑ και ο Μπετανκόρ πιθανότατα για την Ισπανία, πληροφορίες θέλουν τον Γιώργο Δώνη να εξετάζει τον Μασούρα

Τέσσερις με πέντε αποχωρήσεις είναι πιθανό να υπάρξουν στον Ολυμπιακό, άμεσα ή με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα μετά το β’ στάδιο προετοιμασίας επί ολλανδικού εδάφους.

Οι δύο που μπορεί άμεσα, ίσως από ώρα σε ώρα, είναι ο Κρίστοφερ Βέλντε και ο Χεφτέ Μπετανκόρ, αφού οι Πειραιώτες συμφώνησαν στην πρόταση που δέχθηκαν από την Πόρτλαντ Τίμπερς για τον Νορβηγό εξτρέμ και από την Ισπανία προκύπτει η πληροφορία πως ο πρώην άσος του Πανσερραϊκού είναι κοντά στην επιστροφή του στην πατρίδα του.

Εκείνος που είναι ερωτηματικό, λόγω και της λίστας της UEFA που θέλει συγκεκριμένο αριθμό γηγενών, είναι ο Γιώργος Μασούρας. Χθες προέκυψε η πληροφορία πως ο Γιώργος Δώνης θέλει στην Αλ Καλίτζ (και) τον Έλληνα μεσοεπιθετικό μετά τον Πάολο Φερνάντες της ΑΕΚ, με την οποία ήρθε σε συμφωνία η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έχει δημιουργήσει μία άτυπη «ελληνική» παροικία μετά τους Φορτούνη, Κουρμπέλη, Τόμας Μουργκ (ως δανεικό από τον ΠΑΟΚ) και Μπαρτ Σένκεφελντ (τον πρώην στόπερ του Παναθηναϊκού).

Ο Μασούρας φαίνεται πως δύσκολα θα έχει ενεργό, πρώτο, ρόλο στον Ολυμπιακό και για αυτό τον λίγο ίσως να εξετάσει με διαφορετικό μάτι μία τέτοια προοπτική.

