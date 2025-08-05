Εντός της ημέρας (πιθανότατα το πρωί), οι «κιτρινόμαυροι» αναμένεται να ανακοινώσουν την απόκτηση του Σέρβου φορ, ο οποίος βρίσκεται από τη Δευτέρα για λογαριασμό της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο άλλοτε επιθετικός των Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν, Φιορεντίνα και Άιντραχτ Φρανκφούρτης πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και απομένουν μόνο τα εντελώς τυπικά για να γίνει παίκτης της Ένωσης.

Το διάρκειας δύο ετών συμβόλαιό του θα του αποφέρει 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως, συν 1 εκατ. ευρώ μπόνους υπογραφής για τον 27χρονο άσο, ο οποίος ολοκλήρωσε την παρουσία του στους «ροσονέρι» τον περασμένο Μάιο.

Έπειτα ο Γιόβιτς θα σηκώσει άμεσα μανίκια, ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος, καθώς δεν έχει κάνει προετοιμασία και ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να αποφασίσει άμεσα αν θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Έστω για να βοηθήσει στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού.

