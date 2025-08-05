Δυνατά ματς, με φαβορί και... ερωτηματικά περιλαμβάνει το αποψινό (5/8) πρόγραμμα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Αρχικά στις 20:00 στο «Ελέντα Στάντιον» διεξάγεται η σκανδιναβική μάχη, ανάμεσα σε Μάλμε και Κοπεγχάγη. Οι Σουηδοί βρίσκονται σε πλήρη δράση εδώ και αρκετό καιρό και για να προκριθούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League χρειάστηκε να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ΡΦΣ από τη Λετονία την οποία και πέρασαν με δυο νίκες. Από την άλλη η Κοπεγχάγη θα δώσει τον έκτο της επίσημο αγώνα για την τρέχουσα σεζόν, μετρώντας 5/5 σε Δανία και Ευρώπη. Η ομάδα του Γιάκομπ Νέεστρουπ είχε εύκολο έργο στον δεύτερο προκριματικό, αφού με συνολικό σκορ 3-0 ξεπέρασε το εμπόδιο της Ντρίτα.

Στη «μάχη» ρίχνεται και η πρωταθλήτρια Κύπρου, Πάφος, η οποία στις 21:00 αντιμετωπίζει στο Λούμπλιν της Πολωνίας την Ντινάμο Κιέβου. Μετά τη «βόμβα» με τον Νταβίντ Λουίζ η ομάδα της μεγαλονήσου θα επιχειρήσει να κάνει το μεγάλο βήμα, έχοντας πολύ καλή ψυχολογία, καθώς προκρίθηκε από τα πολύ δύσκολα ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Από την άλλη η Ντιναμό Κιέβου μετά τις δυο «τριάρες» στη Χάμρουν, ξεκίνησε νικηφόρα και στο πρωτάθλημά Ουκρανίας επικρατώντας στην πρεμιέρα 1-0 της Βέρες Ρίβνε.

Ισορροπημένο, αλλά με μεγάλο φαβορί είναι το ματς που διεξάγεται στη γειτονική, Βόρεια Μακεδονία. Στις 21:00, η Σκεντίγια, φιλοξενεί την Καραμπάγκ, έχοντας πετύχει μεγάλες προκρίσεις απέναντι στους Νιού Σεντς, αλλά και στη Στεάουα Βουκουρεστίου. Από την άλλη η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, πέρασε... δια περιπάτου από τα ματς με την Σέλμπουρν από την Ιρλανδία.

Τέλος στις 21:45 η Ρέιντζερς μετά τις μεγάλες «μάχες» με τον Παναθηναϊκό, έχει ακόμη μια πολύ δύσκολη αποστολή. Οι «Τζερς» φιλοξενούν στο «Άιμπροξ» την επικίνδυνη Βικτόρια Πλζεν που απέκλεισε με μεγάλη ανατροπή μέσα στη Βέρνη τη Σερβέτ.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (5/8)

Μάλμε-Κοπεγχάγη (20:00)

Ντιναμό Κιέβου-Πάφος (21:00)

Σκεντίγια-Καραμπάγκ (21:00)

Ρέιντζερς-Βικτόρια Πλζεν (21:45)

