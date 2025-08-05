Λογαριασμός
Hotsport.rs: «Ο Παναθηναϊκός απέρριψε μεγάλη πρόταση από τα Εμιράτα για Μαξίμοβιτς»

Σύμφωνα με τους Σέρβους, ο Παναθηναϊκός απέρριψε πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι, καθώς και από την Τράμπζονσπορ, για τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα hotsport.rs, ο Παναθηναϊκός απέρριψε μεγάλη πρόταση για τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς. Μάλιστα, αναφέρεται πως αυτή προήλθε από ομάδα του Ντουμπάι. Ενώ διευκρινίζεται πως ήταν πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς το ”Τριφύλλι”. Hotsport.rs: ”Ο Παναθηναϊκός απέρριψε μεγάλη πρόταση από τα Εμιράτα για Μαξίμοβιτς”

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός
