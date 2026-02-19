Ανοίγει η αυλαία της ημιτελικής φάσης στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης!

Ολυμπιακός και Μαρούσι κοντράρονται απόψε (17:00, ΕΡΤ 2 Sport, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού, διεκδικώντας το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου 21/2, όπου θα βρεθεί επίσης ο νικητής του έτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ηρακλή.

Οι «ερυθρόλευκοι» στον προημιτελικό τους έκαμψαν εύκολα την αντίσταση της ΑΕΚ, παίρνοντας τη νίκη με 81-67 χωρίς να χρειαστεί να πατήσουν το γκάζι. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε από την πρώτη περίοδο της αναμέτρησης και διαχειρίστηκε με άνεση το μεγάλο της προβάδισμα, φτάνοντας σε μια νίκη άνετη, κόντρα σε μια αντίπαλο που παρότι ερχόταν από 12 σερί νίκες, έχασε τις ελπίδες της λόγω των πολλών και σημαντικών απουσιών της.

Στα αγωνιστικά, ο Ταϊρίκ Τζόουνς γλύτωσε τα χειρότερα με τον τραυματισμό που αποκόμισε από το παιχνίδι της Τρίτης, με τις εξετάσεις να δείχνουν τενοντίτιδα. Δεν θα αγωνιστεί απόψε, αλλά πιθανότατα θα μπορέσει να παίξει στον τελικό, αν πάρει την πρόκριση ο Ολυμπιακός. Εκτός παραμένουν Τζόζεφ, Μόρις, Ντόρσεϊ και ΜακΚίσικ, μαζί με τους σταθερά απόντες Φαλ και Έβανς.

Από την άλλη, το Μαρούσι έκανε τη μεγάλη έκπληξη, νικώντας με 87-80 τον Άρη στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η αυλαία του Final 8! Με μια από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις και με κορυφαίους τους Καλαϊτζάκη (17π), Ντε Σόουζα (16π, 6 ριμπ) και Κινγκ (11π, 11 ασίστ), η ομάδα του Παπαθεοδώρου είχε το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παίρνοντας τη μεγάλη πρόκριση ως αουτσάιντερ και έχοντας μπροστά της μία ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση!

Σημαντική απουσία αυτή του τραυματία Ρέινολντς, ενώ ο Σάλας πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος, παρότι δεν αγωνίστηκε στον προημιτελικό με τον Άρη.

Ολυμπιακός και Μαρούσι έχουν ήδη συναντηθεί δύο φορές στη φετινή σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το 2/2, επικρατώντας με 104-89 στο ΣΕΦ και με 100-81 στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.