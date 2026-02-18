Κύπελλο Μπάσκετ: Ξέσπασε και προκρίθηκε στα ημιτελικά ο Παναθηναϊκός

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πλέον, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν αύριο τον Ηρακλή (19/02, 20:00), με στόχο να εξασφαλίσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/02, 20:00)

Ξέσπασε ο... μεταμορφωμένος Παναθηναϊκός AKTOR!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έβγαλε αντίδραση και διέλυσε με σκορ 101-71 τον ΠΑΟΚ στα «Δύο Αοράκια», εξασφαλίζοντας το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου.

Πλέον, οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν αύριο τον Ηρακλή (19/02, 20:00), με στόχο να εξασφαλίσουν μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/02, 20:00).

Παρότι προερχόταν από τη σοκαριστική ήττα από τον Κολοσσό, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε πολύ σοβαρός στο Ηράκλειο και επέβαλε από πολύ νωρίς την κυριαρχία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισε με διψήφια διαφορά το πρώτο δεκάλεπτο (31-20) και πήγε στα αποδυτήρια με +25 (57-32) στο ημίχρονο.

Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ήταν ο Ρισόν Χολμς, που έκανε την καλύτερή του εμφάνιση εδώ και καιρό, μετρώντας 21 πόντους σε ισάριθμα λεπτά με 8/9 σουτ. «Εκρηκτικό» ντεμπούτο για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, που μέτρησε 16 πόντους και ήταν πολύ ορεξάτος στα που έμεινε στο παρκέ. Θετικός και ο Κέντρικ Ναν με 14 πόντους και 6 ασίστ.

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του ματς ήρθε με εύκολο τελείωμα του Χολμς, ενώ ο Χουγκάζ ευστόχησε σε τρίποντο για το 2-3. Ο Έλληνας φόργουορντ έβαλε ωραίο καλάθι (4-7), με τον Χολμς να ισοφαρίζει σε 7-7 με γκολ φάουλ. Ο Ταϊρί κέρδισε δύο βολές και τις έβαλε (7-9), με τον Γκραντ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 10-9. Χολμς και Όσμαν έφεραν τον Παναθηναϊκό στο +5 (14-9), με τους Ταϊρί και Ναν να ανταλλάζουν τρίποντα για το 17-12. Ο Χολμς έκανε εντυπωσιακό κάρφωμα στη μία πλευρά και φοβερό στοπ στην άλλη, με τους Ναν και Γκραντ να γράφουν το 23-14. Ο Μήτογλου μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι με πέντε συνεχόμενους πόντους (28-18), με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει λύσεις μόνο από τον Ταϊρί σε αυτό το διάστημα. Ο Ναν ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά με τρίποντο, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 31-20.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου (34-21), με τον Ταϊρί να συνεχίζει να δίνει λύσεις για το 34-23. Ο Χέιζ-Ντέιβις έβαλε τους πρώτους του πόντους με τον Παναθηναϊκό, ενώ στην άλλη πλευρά έκλεψε την μπάλα και δημιούργησε το καλάθι του Τολιόπουλου στο τρανζίσιον για το 38-23. Περσίδης και Ομορούγι μείωσαν με 2/4 βολές (38-25), όμως ο Χολμς απάντησε με ωραία τοποθέτηση και καλάθι για το 40-25. Ο Χέιζ-Ντέιβις ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (43-25), με τον Χολμς να καρφώνει παίρνοντας και το φάουλ για το 45-25. Ο Ρογκαβόπουλος πήγε στο καλάθι και ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά (47-25), με τον Χουγκάζ να δίνει λύση μετά από ώρα για τους Θεσσαλονικείς, γράφοντας το 47-27 με βολές. Ο Χέιζ-Ντέιβις συνέχισε το θετικότατο ντεμπούτο του με ωραίο ανάποδο λέι απ, με τον Όσμαν να γράφει από τη γραμμή το 51-29. Ο Τούρκος φόργουορντ έβαλε συνεχόμενους πόντους και εκτόξευσε τη διαφορά στο 57-32 του ημιχρόνου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με καλάθια Χολμς και Χουάντσο για το 61-32. Ο Περσίδης έδωσε μετά από ώρα λύση στον ΠΑΟΚ με ανάποδο λέι απ (61-34), όμως ο Χουάντσο ευστόχησε σε δύσκολο τρίποντο για το 64-34. Άλεν και Μουρ μείωσαν για τον «δικέφαλο του βορρά» (66-39), με τον πρώτο να γράφει με ωραίο καλάθι το 68-41. Ο Χολμς πήγε στη γραμμή και ανέβασε ξανά τη διαφορά (70-41), πριν γράψει με λέι απ το 72-41. Ο Ναν πήρε τη «σκυτάλη» με συνεχόμενους πόντους (76-43), πριν ο Χέιζ-Ντέιβις τρέξει ένα δικό του προσωπικό σερί για το 80-45. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 82-47.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, με τους Τολιόπουλο και Μήτογλου να διαμορφώνουν το 87-51. Ο Μπέβερλι μείωσε προσωρινά για τον ΠΑΟΚ (87-54), όμως ο Σλούκας με τον Χέιζ-Ντέιβις ανέβασαν γρήγορα ξανά τη διαφορά στο 92-54. Ο Περσίδης ευστόχησε από μακριά (92-57), με τον Μήτογλου να απαντάει από κοντά για το 94-57. Χουγκάζ και Μπέβερλι έδωσαν μερικές λύσεις στους Θεσσαλονικείς (94-61), με τον Σαμοντούροφ να σημειώνει τους πρώτους του πόντους για το 96-61. Το μοναδικό ενδιαφέρον στο παιχνίδι ήταν πλέον το αν θα έφτανε ο Παναθηναϊκός την 100άρα, κάτι που έγινε με βολές του Ρογκαβόπουλου για το 101-68.

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 57-32, 82-47, 101-71.

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Οσμάν 10 (1), Χολμς 21, Σλούκας 2, Χέιζ Ντέιβις 16 (3), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Σαμοντούροβ 2, Γκραντ 7 (1), Ναν 14 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ερνανγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 10 (1)

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Τίμι 14, Μέλβιν 4, Μπριν 16 (1), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 10 (1), Ομορούι 1, Περσίδης 4, Ιατρίδης, Μπέβερλι 9 (1), Φίλλιος 5 (1), Μουρ 3

