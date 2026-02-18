Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τη Λεβερκούζεν για τα playoffs του Champions League. Μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι αναζητούν την πρώτη από τις δύο υπερβάσεις που απαιτούνται για να βρεθούν στους 16 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Έσε, Μουζακίτης, Ζέλσον, Ποντένσε - Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Στον πάγκο για τους ερυθρόλευκους οι Πασχαλάκης, Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Τσικίνιο, Μπρούνο.

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς - Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα - Βάσκεθ, Παλάσιος, Γκαρθία, Γκριμάλντο - Μάσα, Σικ, Πόκου.

Στον πάγκο για τους Γερμανούς οι Όμλιν, Λομπ, Μπαντέ, Φερνάντες, Χόφμαν, Τίλμαν, Τεριέ, Άρθουρ, Κέρμαν, Ταπέ, Κοφανέ και Κούλμπρεθ, ενώ δεν υπολογίζονται οι Φλέκεν, Μπεν Σεγκίρ και Τέλα.

Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία) Βοηθοί: Μπρούνο Ζεσούς (Πορτογαλία), Λουτσιάνο Μάια (Πορτογαλία) Τέταρτος: Ζοάο Γκονσάλβες (Πορτογαλία) VAR: Τιάγκο Μαρτίνς (Πορτογαλία), Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο (Πορτογαλία)

Παρακολουθήστε εδώ LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης.

