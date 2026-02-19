Πλήρωσε τα λάθη του και πάει με την πλάτη στον τοίχο στη Γερμανία ο Ολυμπιακός

Πάλεψε, αλλά πλήρωσε τα λάθη του και γνώρισε την εντός έδρας ήττα με 2-0 από τη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν καλό αγωνιστικό πρόσωπο σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού, έχοντας και ακυρωθέν γκολ για να ανοίξουν το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όμως είχαν απέναντί τους μία πάρα πολύ ποιοτική αντίπαλο, η οποία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα δύο φορές μέσα σε διάστημα τριών λεπτών (60', 63') με τον MVP, Πάτρικ Σικ, για να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στη φάση των «16» του Champions League.

Ατυχία για τον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Πιρόλα, ο οποίος είχε μια σφοδρή σύγκρουση με τον Ρέτσο στο πρώτο ημίχρονο και αναγκάστηκε να βγει από το παιχνίδι με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, ενώ πλέον ο Ολυμπιακός θα ψάξει μια επική ανατροπή στη ρεβάνς της Γερμανίας, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη 24 Φλεβάρη.

Στο μυαλό των κόουτς:



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, χωρίς να έχει να διαχειριστεί κάποια απουσία, παρέταξε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με τον Ροντινέι δεξί μπακ, τον Ορτέγκα αριστερό και τους Ρέτσο, Πιρόλα δίδυμο στόπερ. Μουζακίτης και Έσε ξεκίνησαν στον άξονα, με τους Μαρτίνς και Ποντένσε στα άκρα και με τον Ταρέμι λίγο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Από την άλλη, ο Κάσπερ Χιούλμαντ παρέταξε τη Λεβερκούζεν με το κλασικό του 3-4-3. Ο Μπλάσβιτς ξεκίνησε τερματοφύλακας, με τους Κουάνσα, Άντριχ και Ταπσόμπα τριάδα στόπερ. Ο Βάθκεθ βρέθηκε στο δεξί άκρο, ο Γκριμάλντο στο αριστερό, ενώ οι Παλάσιος, Γκαρθία αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα και οι Μάσα, Πόκου πλαισίωσαν τον πιο προωθημένο Σικ.



Το ματς:



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και πιέζοντας πολύ ψηλά όταν δεν είχε την μπάλα στα πόδια του. Η πρώτη τελική ήταν για τους «ερυθρόλευκους» και ήρθε στο 5’, όταν ο Ταρέμι βρήκε χώρο όντας λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων και έκανε δυνατό σουτ, το οποίο έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Μπλάσβιτς.

Μετά από το πρώτο δεκάλεπτο η Λεβερκούζεν πήρε την κατοχή και έφτιαξε την πρώτη τελική της προσπάθεια στο 16’, όταν μετά από μια σέντρα του Βάθκεθ, ο Τζολάκης βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Σικ. Μάλιστα, δευτερόλεπτα αργότερα οι Γερμανοί απείλησαν ξανά, με τον Βάθκεθ να σεντράρει ξανά από τα δεξιά και με τον Σικ να σπάει την μπάλα στον Πόκου, ο οποίος σούταρε άστοχα από διαγώνια θέση.

Στο 19’ ο Ολυμπιακός πίεσε ξανά πολύ ψηλά, με τον Κουάνσα να κάνει λάθος πάσα μέσα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας του και με τον Ελ Κααμπί να κλέβει, αλλά με τον Άντριχ να μπλοκάρει με τάκλιν του το σουτ του Μαροκινού. Στο 25’ οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν μία ακόμα σημαντική τελική, όταν ο Μάρτινς έπιασε υπέροχο σουτ από μακριά και ο Μπλάσβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ η μπάλα είχε πάρει πορεία προς το γάμα της εστίας.

Η πολύ απειλητική και δραστήρια μεσοεπιθετικά Λεβερκούζεν, πλησίασε ξανά το γκολ στο 28’, με τον Σικ να κάνει κεφαλιά-πάσα και με τον Μάσα να πλασάρει στην κίνηση από πολύ πλεονεκτική θέση, αναγκάζοντας τον Τζολάκη σε τρομερή επέμβαση και ενώ η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι πριν φύγει κόρνερ. Στο 31’ ο Μάσα έκανε όμορφη κάθετη πάσα και ο Πόκου έφυγε στην πλάτη της άμυνας για να βρεθεί τετ-α-τετ με τον Τζολάκη, πλασάροντας όμως άτσαλα και πολύ άστοχα.

Στο 34’ Ρέτσος και Πιρόλα τράκαραν και μάτωσαν στα κεφάλια τους, με τον Ιταλό να κάνει ράμματα και να μένει εκτός αγωνιστικού χώρου, συνεχίζοντας τελικά παρότι ο Μεντιλίμπαρ είχε σηκώσει τον Μπιανκόν για να κάνει αναγκαστική αλλαγή. Στο 45’ ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ και έβαλε… φωτιά στο Καραϊσκάκη, όταν ο Ροντινέι εκτέλεσε φάουλ με υπέροχη σέντρα και ο Ελ Κααμπί πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας για να την στείλει στα δίχτυα, όμως μετά από παρέμβαση των VAR το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ταρέμι, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος και έσκυψε μετά από την επαφή του Μαροκινού με την μπάλα, επηρεάζοντας τη φάση.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Μπιανκόν να αντικαθιστά αναγκαστικά τον ματωμένο Πιρόλα και με τον Μάρτινς να απειλεί τους φιλοξενούμενους στο 47’, όταν μετά από μια υπέροχη ατομική του ενέργεια, μπόρεσε και να σουτάρει από μακριά, με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Μπλάσβιτς.



Έχοντας μπει πολύ καλά στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Ολυμπιακός πλησίασε ξανά το γκολ στο 53’, με τον Μουζακίτη να εκτελεί όμορφα ένα φάουλ και με τον Μπιανκόν να παίρνει την κεφαλιά από πολύ κοντά, στέλνοντας όμως την μπάλα λίγο πάνω από την εστία των φιλοξενούμενων.



Ωστόσο, η Λεβερκούζεν ήταν εκείνη που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 60’, όταν μετά από μια αντεπίθεσή της που ξεκίνησε από ένα λάθος τακουνάκι του Ταρέμι, ο Πόκου έκανε την κάθετη πάσα και ο Σικ υποδέχθηκε υποδειγματικά την μπάλα, πριν πλασάρει σωστά τον Τζολάκη για το 0-1. Μάλιστα, τρία λεπτά αργότερα (63’) οι φιλοξενούμενοι σκόραραν ξανά, με τον Γκριμάλντο να εκτελεί κόρνερ και με τον Σικ να πληγώνει ξανά τον Ολυμπιακό, νικώντας τον Μπιανκόν και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με καρφωτή κεφαλιά.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά με τον Τσέχο επιθετικό τους να πλησιάζει στο χατ-τρικ, όταν μετά από ένα γύρισμα του Γκριμάλντο, πλάσαρε όμορφα στην κίνηση με την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Τζολάκη, ενώ στη συνέχεια ο Ολυμπιακός πήρε την κατοχή της μπάλας, ψάχνοντας τον τρόπο για να βρει ένα γκολ που θα τον ξαναέβαζε στο παιχνίδι. Στο 73’ μια σέντρα-σουτ του Ροντινέι αιφνιδίασε τον Μπασβιτς, ο οποίος όμως έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ, ενώ στο 84’ ο Αντρέ Λουίς βρήκε χώρο, αλλά σούταρε πολύ άστοχα.

Τα τελευταία λεπτά πέρασαν με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή και να ψάχνει ένα γκολ που θα του έδινε άλλον αέρα πηγαίνοντας στη Γερμανία για τη ρεβάνς, όμως δεν κατάφερε να φτιάξει άλλη μεγάλη ευκαιρία μπροστά στην εστία του Μπλάσβιτς, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 και ψάχνοντας πλέον μια... επική ανατροπή την επόμενη εβδομάδα στη «Bay Arena».

MVP: Ξεκάθαρα, ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης ήταν ο Πάτρικ Σικ. Ο ΤΣέχος επιθετικός έδειξε την κλάση του, αφού σχεδόν κάθε επαφή του με την μπάλα δημιουργούσε πρόβλημα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Σκόρερ και των δύο γκολ των φιλοξενούμενων, θα μπορούσε να κάνει και χατ-τρικ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:



Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα (46’ Μπιανκόν), Ορτέγκα (82’ Μπρούνο) – Έσε (82’ Σιπιόνι), Μουζακίτης, Ζέλσον, Ποντένσε (64’ Αντρέ Λουίζ) - Ελ Κααμπί, Ταρέμι (64’ Τσικίνιο).



Λεβερκούζεν (Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς - Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα – Βάθκεθ (77’ Άρτουρ), Παλάσιος, Γκαρθία (87’ Φερνάντες), Γκριμάλντο – Μάσα (64’ Τιλμαν), Σικ (87’ Κοφάν), Ποκού (77’ Τεριέ)



Διαιτητής: Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία)

Βοηθοί: Μπρούνο Ζεσούς (Πορτογαλία), Λουτσιάνο Μάια (Πορτογαλία)

Τέταρτος: Ζοάο Γκονσάλβες (Πορτογαλία)

VAR: Τιάγκο Μαρτίνς (Πορτογαλία), Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο (Πορτογαλία)

