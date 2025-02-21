Μαρούσι: Ενισχύθηκε στη φροντ λάιν με Μπριγκς

Ενίσχυση στη φροντ λάιν για το Μαρούσι. Η ομάδα των βορείων προαστίων απέκτησε τον Αμερικανό σέντερ, Τζάστιν Μπριγκς, μέχρι το τέλος της σεζόν, θέλοντας να βρει ακόμη περισσότερες λύσεις στην τελική ευθεία της αγωνιστικής περιόδου, στη μάχη της να παραμείνει στην κατηγορία.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του(28, 2.08). O Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της σεζόν για να την ενισχύσει στην τελευταία φάση του πρωταθλήματος. Ογεννήθηκε στην Οκινάουα της Ιαπωνίας στις 19 Σεπτεμβρίου του 1997.Αποφοίτησε το 2020 από το.Την τελευταία του χρονιά συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της All-CCAA. Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τουςτης Αυστρίας στους οποίους αγωνίστηκε και τη σεζόν 2021-22.Την σεζόν 2023-24 υπέγραψε στην τουρκική(μ. ο 12,1 πόντους, 7.4 ριμπάουντ) . Τον Ιανουάριο του 2024 μετακινήθηκε στην Hapoel Afula (μ.ο 10.1 πόντους, 7.1 ριμπάουντ) του Ισραήλ.Την φετινή σεζόν ξεκίνησε στην λιθουανικήμε την οποία αγωνίστηκε για 5 αγώνες στο Eurocup με μέσο όρο 5.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1 block σε 14.2? και συνέχισε στην γαλλική Cholet με την οποία έπαιξε 5 αγώνες στομε μέσο όρο 5.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 0,5 block σε 14,8?.Justin, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου.

