Μαρούσι: Ενισχύθηκε στη φροντ λάιν με Μπριγκς

Ενίσχυση στη φροντ λάιν για το Μαρούσι. Η ομάδα των βορείων προαστίων απέκτησε τον Αμερικανό σέντερ, Τζάστιν Μπριγκς, μέχρι το τέλος της σεζόν, θέλοντας να βρει ακόμη περισσότερες λύσεις στην τελική ευθεία της αγωνιστικής περιόδου, στη μάχη της να παραμείνει στην κατηγορία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Justin Briggs (28, 2.08). O Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της σεζόν για να την ενισχύσει στην τελευταία φάση του πρωταθλήματος. Ο Briggs γεννήθηκε στην Οκινάουα της Ιαπωνίας στις 19 Σεπτεμβρίου του 1997.
Αποφοίτησε το 2020 από το California State University Chico.Την τελευταία του χρονιά συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα της All-CCAA. Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τους Kapfenberg Bulls της Αυστρίας στους οποίους αγωνίστηκε και τη σεζόν 2021-22.Την σεζόν 2023-24 υπέγραψε στην τουρκική MKE Ankaragucu (μ. ο 12,1 πόντους, 7.4 ριμπάουντ) . Τον Ιανουάριο του 2024 μετακινήθηκε στην Hapoel Afula (μ.ο 10.1 πόντους, 7.1 ριμπάουντ) του Ισραήλ.
Την φετινή σεζόν ξεκίνησε στην λιθουανική Lietkabelis Panevezys με την οποία αγωνίστηκε για 5 αγώνες στο Eurocup με μέσο όρο 5.6 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1 block σε 14.2? και συνέχισε στην γαλλική Cholet με την οποία έπαιξε 5 αγώνες στο Fiba Europe Cup με μέσο όρο 5.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 0,5 block σε 14,8?.
Justin, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου.
