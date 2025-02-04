Λογαριασμός
Μυστήριο με την Άνα Μαρία Μάρκοβιτς: «Η πιο όμορφη παίκτρια στον κόσμο» έφυγε άρον άρον από την Μπράγκα

Άδοξο τέλος είχε η συνεργασία της Άνα Μαρία Μάρκοβιτς με την Μπράγκα, καθώς αποχώρησε μετά από λίγους μόλις μήνες

Η Άνα Μαρία Μάρκοβιτς έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως η πιο όμορφη παίκτρια ποδοσφαίρου στον κόσμο, με την επιθετικό από την Κροατία να έχει πάνω από τρία εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Πριν από μερικούς μήνες, η 25χρονη άφησε για πρώτη φορά την Ελβετία, όπου έπαιξε σε Ζυρίχη και Γκρασχόπερς, για να αγωνιστεί στην πορτογαλική Μπράγκα.

Ωστόσο, μετά από μόλις ένα εξάμηνο, η Μάρκοβιτς αποχώρησε άρον άρον από τον πορτογαλικό σύλλογο, έχοντας μετρήσει μόλις τρεις συμμετοχές. Όπως αναφέροιυμε μυστήριο να καλύπτει το τέλος της συνεργασίας της με τους «αρσεναλίστας».

«Μερικές φορές φορές, τα πράγματα δεν πάνε όπως τα σχεδιάζεις. Μετά από μισή σεζόν, αποφάσισα να φύγω από την Μπράγκα. Ήταν μία σύντομη αλλά έντονη πορεία, με πάνω και κάτω, που όμως μου επέτρεψε να αναπτυχθώ.

Το καλύτερο κομμάτι; Σίγουρα οι συμπαίκτριές μου. Ευχαριστώ για τη στήριξη, το ομαδικό πνεύμα και όλες τις υπέροχες στιγμές, εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, είστε υπέροχες», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δημοσίευσή της η νεαρή φορ, που πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας της.

Πηγή: sport-fm.gr

