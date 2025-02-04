Τα στοιχεία που χρειάζεται να έχει ο Ολυμπιακός για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Παναθηναϊκού, σημείωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μιλώντας στην Cosmote ενόψει της ρεβάνς, ο Βάσκος τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να ελέγξει το ματς και να κάνει παρόμοια εκκίνηση με τον αγώνα του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά τον Μουζακίτη και το «χρυσό» γκολ στη Λιβαδειά, ανέφερε πως θα τον βοηθήσει πάρα πολύ και θα του επιβεβαιώσει πόσο χρήσιμος και αναγκαίος είναι για την ομάδα.

Στη συνέχεια, ο Μεντιλίμπαρ τόνισε πως οι νίκες τρέφουν τις ομάδες, ενώ ερωτηθείς για το αήττητο σερί είκοσι αγώνων, ανέφερε πως για πρώτη φορά στην καριέρα του πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Για το αν η νίκη στη Λιβαδειά είναι από τις σημαντικότερες της χρονιάς: «Ναι, ειδικά έτσι όπως ήρθε αυτή η νίκη. Μετά από τόση επιμονή και τόσες χαμένες ευκαιρίες, σε ένα παιχνίδι που πήγαινε προς το τέλος του και δεν καταφέρναμε να σκοράρουμε. Είναι σημαντικό που καταφέραμε να σκοράρουμε και να πάρουμε αυτή τη νίκη. Μας δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση για να προετοιμάσουμε ακόμα καλύτερα το παιχνίδι του Κυπέλλου».

Για τους παίκτες από τις ακαδημίες που δίνουν νίκες: «Οι εσωτερικές μεταγραφές μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτά τα παιδιά που έχουν βγει από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού μας βοηθούν πάρα πολύ. Έχουμε δει τι κάνει ο Τζολάκης, τι κάνει ο Μουζακίτης που είναι ένας παίκτης με πολλές συμμετοχές, αλλά ειδικά αυτό το γκολ που πέτυχε στη Λιβαδειά θα τον βοηθήσει πάρα πολύ και θα του επιβεβαιώσει πόσο χρήσιμος και αναγκαίος είναι για την ομάδα».

Για το διαφορετικό περιμένει σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Την τελευταία φορά που παίξαμε απέναντι τους μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι και καταφέραμε να προηγηθούμε, ωστόσο μετά την αποβολή τα πράγματα άλλαξαν εντελώς, μας ισοφάρισαν και έτσι χάσαμε την ευκαιρία να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Πιστεύουμε πως το παιχνίδι αυτό θα είναι τελείως διαφορετικό, ακόμα και αν παίξουν ακριβώς οι ίδιες ενδεκάδες. Ελπίζουμε να μπούμε με τον ίδιο τρόπο που μπήκαμε την τελευταία φορά και πιστεύω πως αν συνεχίσουμε έτσι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε. Ελπίζουμε να έχουμε εμείς τον έλεγχο στο παιχνίδι, όπως θέλουμε να κάνουμε πάντα».

Για το αήττητο σερί των 20 αγώνων: «Νομίζω πως όσο καιρό είμαι προπονητής είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνω κάτι τέτοιο με μια ομάδα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που μας έχει βοηθήσει να είμαστε πρώτοι στο πρωτάθλημα και να έχουμε προκριθεί στην Ευρώπη. Η ομάδα είναι καλά, είναι συνεχώς «στην πρίζα» και δεν ξέρω καμία ομάδα να κουράζεται από τις νίκες. Οι νίκες τρέφουν τις ομάδες και εμείς παίζουμε κάθε τρεις μέρες και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.