Παναθηναϊκός

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στη ρεβάνς του 1-1 για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Εκτός έμειναν οι Αράο και Γεντβάι, με τον μεν να κάνει αποφόρτιση και το δε, θεραπεία, ενώ ο Ρούι Βιτόρια δεν υπολογίζει ούτε τον Μαξ.
Η αποστολή αποτελείται από τους Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Ιωαννίδη, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπη, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Φικάι και Νταμπίζα.
