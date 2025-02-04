Λογαριασμός
Κύπελλο: Χωρίς Αράο και Γεντβάι στο Καραϊσκάκη ο Παναθηναϊκός - Η αποστολή των «πράσινων»

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της ρεβάνς για τα προημιτελικά του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκη

Παναθηναϊκός

Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στη ρεβάνς του 1-1 για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Εκτός έμειναν οι Αράο και Γεντβάι, με τον μεν να κάνει αποφόρτιση και το δε, θεραπεία, ενώ ο Ρούι Βιτόρια δεν υπολογίζει ούτε τον Μαξ.

Η αποστολή αποτελείται από τους Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Ιωαννίδη, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπη, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Φικάι και Νταμπίζα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ρουί Βιτόρια Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
