Επιστολή σε ΕΠΟ και ΚΕΔ για τη διαιτησία στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, απέστειλε η ΑΕΚ την Τρίτη.

Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή της ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρεται:

«Σας ενημερώνουμε ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ άμεσα μετά τη λήξη του ματς με τον ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα πρωινές ώρες της Δευτέρας (3/2/25) προέβη θεσμικά σε έκφραση οργισμένης διαμαρτυρίας για τη διαιτησία του τελευταίου αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πιο συγκεκριμένα έχει σταλεί επιστολή στον πρόεδρο της ΚΕΔ κ. Λανουά με κοινοποίηση στον υπεύθυνο VAR Πάολο Βαλέρι και στον πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Γκαγκάτση.

Στην επιστολή εκφράζεται κάθετα η θέση της ΠΑΕ ΑΕΚ πως κυρίως λόγω της μεγάλης και ξεκάθαρης υπεροχής της, αλλά όμως και από τύχη δεν υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος από τον διαιτητή Τσβάιερ. Διαιτησία κραυγαλέα για αγώνα ντέρμπι, αλλά και κομβικής σημασίας από βαθμολογικής άποψης.

Εκτός από την παράθεση φάσεων που είδε όλη η Ελλάδα και εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον διαιτητή του αγώνα, τονίζεται πως ήταν ξεκάθαρο ότι η συμπεριφορά του στη μεγίστη χρονικά διάρκεια του αγώνα ήταν προκλητική σε βάρος της ΑΕΚ. Με ταυτόχρονη προκλητική άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου σε όλη τη διάρκεια του, με επίδειξη αδικαιολόγητων κίτρινων καρτών στην ΑΕΚ και μη επίδειξη αντίθετα κίτρινων ή κόκκινων καρτών στον ΠΑΟΚ σε περιπτώσεις που αυτό έπρεπε να είχε γίνει.

Προς τη θετική κατεύθυνση είναι το σημερινό βίντεο του κ. Λανουά με την κριτική των φάσεων, που επιβεβαιώνει την κατάφωρη αδικία εις βάρος της ΑΕΚ, τόσο στην κρισιμότερη φάση του ντέρμπι της Τούμπας που δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και αποβολή του αμυντικού του ΠΑΟΚ, αλλά και για την μη αποβολή πάλι αμυντικού του ΠΑΟΚ για το χτύπημα στον Χατζισαφί, είτε με απευθείας κόκκινη, είτε τουλάχιστον με δεύτερη κίτρινη.

Η ΑΕΚ ζήτησε ταυτόχρονα από την ΚΕΔ να της δοθεί πρόσβαση στο ηχητικό υλικό των διαλόγων του VAR, όπως και να γίνουν ενέργειες έτσι ώστε ο κ. Τσβάιερ να ελεγχθεί πειθαρχικά για όσα έκανε σε βάρος της και σε βάρος της ισονομίας. Η ΑΕΚ δήλωσε πως η ΚΕΔ δεν δύναται να ορίσει ξανά τον συγκεκριμένο διαιτητή, σε αγώνα της για το πρωτάθλημα ή το Κύπελλο».

