Παναθηναϊκός AKTOR: Η αγκαλιά του Αλβέρτη με τους Μήτογλου και Σλούκα λίγες ώρες πριν την Φενέρ - Δείτε βίντεο

Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης βρέθηκε στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού AKTOR την ώρα του μεσημεριανού και είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τους Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Σλούκα

Αλβέρτης

Ο καλεσμένος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Βερολίνο για το Final Four της Euroleague, Φραγκίσκος Αλβέρτης, βρέθηκε στο ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR και την ώρα που η ομάδα βρισκόταν στο εστιατόριο, είχε μερικά τετ α τετ με τους Ντίνο ΜήτογλουΚώστα Σλούκα και Λευτέρη Μαντζούκα.

Ο εμβληματικός αρχηγός του «τριφυλλιού» βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας λίγες ώρες πριν την μεγάλη μάχη με την Φενέρμπαχτσε(24/5 19:00), με την «πράσινη» ΚΑΕ να μοιράζεται αυτήν την όμορφη στιγμή, με ποστ στον επίσημο λογαριασμό της στο X.

Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο:

