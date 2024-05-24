Ο καλεσμένος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Βερολίνο για το Final Four της Euroleague, Φραγκίσκος Αλβέρτης, βρέθηκε στο ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR και την ώρα που η ομάδα βρισκόταν στο εστιατόριο, είχε μερικά τετ α τετ με τους Ντίνο Μήτογλου, Κώστα Σλούκα και Λευτέρη Μαντζούκα.



Ο εμβληματικός αρχηγός του «τριφυλλιού» βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας λίγες ώρες πριν την μεγάλη μάχη με την Φενέρμπαχτσε(24/5 19:00), με την «πράσινη» ΚΑΕ να μοιράζεται αυτήν την όμορφη στιγμή, με ποστ στον επίσημο λογαριασμό της στο X.



Δείτε το όμορφο στιγμιότυπο:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.