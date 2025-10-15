FIBA Champions League: Δύο στα δύο για την ΑΕΚ, 91-77 τη Σολνόκι

Εύκολο έργο είχε η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Σολνόκι από την Ουγγαρία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων τoυ FIBA Champions League. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα νίκησε 91-77 και έκανε το δύο στα δύο στην Ευρώπη, ενώ το ίδιο ρεκόρ τρέχει μέχρι στιγμής και στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Με την... κλασική πεντάδα των Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σίλβα ξεκίνησε το παιχνίδι η ΑΕΚ, η οποία μπήκε απόλυτα συγκεντρωμένη και διαβασμένη στο παρκέ, επιβάλλοντας από την αρχή τον δικό της ρυθμό. Με τον Γκρέι να κυριαρχεί και στις δύο ρακέτες με 5 πόντους και 4 ριμπάουντ, η «Ένωση» προηγήθηκε με 8-0 στο δίλεπτο, με τους Σίλβα και Αρμς να ανεβάζουν τη διαφορά στο +10 για το 12-2 στο 5λεπτο, διάστημα στο οποίο η Σολνόκι πέτυχε μόλις δύο πόντους και αυτούς από βολές!

Χαρακτηριστικό της εξαιρετικής «κιτρινόμαυρης» άμυνας ήταν το γεγονός πως οι Μαγυάροι χρειάστηκαν 6 λεπτά και 9 χαμένες προσπάθειες για να πετύχουν το πρώτο εντός πεδιάς καλάθι τους! Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο ακριβώς τέμπο, αυξάνοντας διαρκώς τη διαφορά, η οποία έφτασε και στο +14 (22-8) μετά τα διαδοχικά τρίποντα των Μπάρτλεϊ και Λεκαβίτσιους, με τον Πάλαϊ να διαμορφώνει το 22-10 του δεκαλέπτου.

Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα και του δευτέρου δεκαλέπτου για τη «Βασίλισσα», με τον Κουζμίνσκας να πετυχαίνει τέσσερις μαζεμένους πόντους, προτού οι Κατσίβελης και Πετσάρσκι με δίποντα ανεβάσουν για πρώτη φορά τη διαφορά στο +16 και το 30-14 στο 12'. Κάπου εκεί, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και εκμεταλλευόμενοι 2-3 λάθη της ΑΕΚ, κατάφεραν να τρέξουν ένα επιμέρους σκορ 8-0 για το 30-22 τρία λεπτά αργότερα. Δύο βολές του Φλιώνη, ένα μεγάλο του Χαραλαμπόπουλου, αλλά και ένα λέι απ του Γκρέι στον αιφνιδιασμό από κλέψιμο και ασίστ του Φλιώνη, επέτρεψαν στην «Ένωση» να στείλει εκ νέου τη διαφορά σε διψήφιες τιμές (37-24).

Για τη Σολνόκι ο Λε'Τρε Ντάρτχαρντ το είχε πάρει... προσωπικά και με πέντε ακόμα δικούς του πόντους μείωσε για τους Ούγγρους στο 39-33, με τον Μπάρτλεϊ με σουτ πίσω από τα 6,75μ. και ένα γκολ-φάουλ του Σίλβα στα τελευταία δευτερόλεπτα, να... αποκαθιστούν την τάξη και να στέλνουν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 45-33. Κορυφαίοι για την ΑΕΚ στο πρώτο 20λεπτο ήταν οι Γκρέι (9π., 7ρ.) και Σίλβα (7π., 5ρ., 2ασ, 2μπλκ).

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, με τη Σολνόκι να παίζει πιο γρήγορα και επιθετικά, την ώρα όπου η ΑΕΚ στόχευσε συνεχώς την αντίπαλη ρακέτα με τους ψηλούς της. Οι Ούγγροι πέτυχαν δύο μαζεμένα τρίποντα στο ξεκίνημα της περιόδου, την ώρα όπου είχαν μόλις ένα στο πρώτο ημίχρονο (!), μειώνοντας στους 8 για το 49-41 στο 23ο λεπτό. Η ομάδα του Σάκοτα μπόρεσε στη συνέχεια να φρενάρει τον ρυθμό των Μαγυάρων και με πρωταγωνιστές τους Αρμς και Μπάρτλεϊ, έγραψε το 58-45 στο 26'. Μάλιστα, δύο λεπτά μετά, οι Κατσίβελης και Λεκαβίτσιους έστειλαν τη διαφορά στο +14 (63-49), προτού ο Ντάρτχαρντ με 4 προσωπικούς πόντους να φτάσει στους 18 και να μειώσει στο 67-56 της περιόδου.



Όπως ήταν αναμενόμενο, η Σολνόκι έκανε μεγάλη προσπάθεια στην τέταρτη και τελευταία περίοδο να επιστρέψει στο σκορ και να διεκδικήσει κάτι από το ματς. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ είχε απάντηση σε κάθε ένα καλάθι των φιλοξενούμενων, με την τριάδα των Σίλβα, Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας να γράφουν το 80-66 στο 34ο λεπτό και να οδηγούν εκ... του ασφαλούς την ομάδα τους στη νίκη! Μάλιστα, με τον Γκαμπονέζο σέντερ να κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα και να φτάνει τους 19 πόντους, η «Ένωση» εκτόξευσε τη διαφορά στο +20 και το 88-68 στο 37ο λεπτό, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ΑΕΚ, η οποία ήρθε με το τελικό 91-77.



Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77.

