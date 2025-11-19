Σπουδαία κίνηση από τον Μάικλ Τζόρνταν. Ο Air έκανε δωρεά 10 εκατ. δολαρίων σε ένα περιφερειακό ιατρικό κέντρο της Βόρειας Καρολίνας προς τιμήν της μητέρας του, Ντελόρις. Με τη δωρεά, το ιατρικό κέντρο θα δώσει στο ινστιτούτο νευροεπιστημών το όνομα της Ντελόρις Τζόρνταν.

«Η μητέρα μου με δίδαξε τη σημασία της συμπόνιας και της κοινότητας και δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο τρόπο να την τιμήσω από το να βοηθήσω να διασφαλιστεί ότι όσοι έχουν ανάγκη μπορούν να λάβουν την πιο προηγμένη διαθέσιμη νευρολογική φροντίδα», δήλωσε για τη δωρεά του ο Τζόρνταν, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται στα 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα χρήματα βοηθούν στην υποστήριξη του έργου της μητέρας του για την υγεία και την ευεξία, όσον αφορά την προσβασιμότητα σε ειδικούς επιστήμονες, τεχνολογία και φροντίδα, ειδικά για ασθενείς που αντιμετωπίζουν εγκεφαλικά επεισόδια, προβλήματα σπονδυλικής στήλης, Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον και άλλα προβλήματα υγείας.

Η Ντελόρις Τζόρνταν, ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος James R. Jordan (το όνομα του συζύγου της και πατέρα του Μάικλ) και του διεθνούς ιδρύματός του με το ίδιο όνομα, έχει επιβλέψει προγράμματα στις ΗΠΑ και την Αφρική.

