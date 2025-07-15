Μάικλ Τζόρνταν: Πήγε για φαγητό στη Βουλιαγμένη και άφησε φιλοδώρημα 10.000 ευρώ! - Σε περιμένουμε…

Τον Μάικλ Τζόρνταν κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν εργαζόμενοι γνωστού εστιατορίου στη Βουλιαγμένη, μια εμπειρία που, μάλλον, θα τους μείνει αξέχαστη. Κι αυτό, όχι μόνο γιατί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα όλων των εποχών, αλλά και επειδή το φιλοδώρημα που έλαβαν ήταν κάτι παραπάνω από γενναιόδωρο.

Ο θρύλος του NBA βρίσκεται στην Αθήνα συμμετέχοντας σε εκδήλωση του προσωπικού του brand στην Αθήνα, με τίτλο «Board of Greatness». Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Μάικλ Τζόρνταν απόλαυσε ένα δείπνο σε ειδικά διαμορφωμένο deck, δίπλα στη θάλασσα. Όσο για το μενού… Ο Μάικλ Τζόρνταν ικανοποίησε τους γευστικούς του κάλυκες με θαλασσινά και ένα μενού υψηλής γαστρονομίας που είχε έντονο «άρωμα» Ελλάδας.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας έδειξε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη φιλοξενία αλλά και από την εξαιρετική ποιότητα του φαγητού, γεγονός που φρόντισε να επιβραβεύσει έμπρακτα. Το φιλοδώρημα των 10.000 ευρώ που άφησε στους ανθρώπους του καταστήματος, αποτέλεσε την πιο ηχηρή επιβεβαίωση της ευχαρίστησής του και μια γενναιόδωρη κίνηση που δύσκολα θα ξεχαστεί από όσους είχαν την τύχη να τον εξυπηρετήσουν εκείνο το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

