Αταμάν: «Δεν ψάχνουμε παίκτη, περιμένουμε Γιούρτσεβεν και Χολμς»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Dubai BC και τα πιο σημαντικά κομμάτια ήταν αυτό της ενδεχόμενης μεταγραφής, αλλά και της συνεισφοράς του Φαρίντ στον πρώτο του καιρό με τα πράσινα.

«Για τώρα δεν υπάρχει χρόνο να ψάξουμε παίκτη και μακάρι ο Γιούρτσεβεν να έχει επιστρέψει. Και μετά θα έχουμε και τον Χολμς. Δεν είμαστε στην αγορά για αναζήτηση παίκτη…» είπε κόουτς του «τριφυλλιού» και πρόσθεσε, αναφορικά με τη σημασία της παρουσίας ενός κανονικού σέντερ στο αγωνιστικό πλάνο:

«Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ δίχως σέντερ για 40 λεπτά. Για 10-15 λεπτά οκ, αλλά να παίζεις ολόκληρο ματς δίχως κανονικό σέντερ ήταν αδύνατο γι’ αυτό και χάσαμε ορισμένα ματς. Είχαμε προβλήματα. Τώρα όμως βρήκαμε ισορροπία και όλοι φτάνουν καλύτερα στις πραγματικές τους δυνατότητες. Όταν σου λείπει ένα κομμάτι, είναι πρόβλημα για όλους τους παίκτες. Ο Φαρίντ έκανε τρομερή δουλειά και έκανε να νιώσουν και πολύ άνετα οι συμπαίκτες του».

Αναφορικά με το ματς απέναντι στην Dubai BC, ο Αταμάν σχολίασε: «Ξεχνάμε τη διαβολοβδομάδα. Η Ντουμπάι είναι νέα ομάδα, αλλά έχει παίκτες με εμπειρίες και δυνατότητες. Όπως ο Πετρούσεφ, ο Μπέικον που είναι και αποτελεσματικός στην άμυνα. Ο Καμπεγκέλε έχει κάνει καλή σεζόν… Θα είναι δύσκολο και σημαντικό ματς, αλλά αισθανόμαστε καλύτερα…».

Ο Γιούρτσεβεν μένει εκτός και από αυτό το ματς, αλλά ο τεχνικός του «τριφυλλιού» τον περιμένει στο ματς με την Παρτίζαν την επόμενη εβδομάδα, εκτός είναι και ο Τολιόπουλος, ενώ, ο Χολμς αναμένεται να είναι διαθέσιμος μετά τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.