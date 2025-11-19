Θέση για αναφορές σε ΜΜΕ που έχουν να κάνουν με την επίσκεψη των Μάριου Ηλιόπουλου και Μηνά Λυσάνδρου στην UEFA πήρε η ΑΕΚ.

Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν στο περιεχόμενο των συναντήσεων στη Νιόν, η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ έκανε την εξής τοποθέτηση:

«Η ΑΕΚ μέχρι σήμερα κινείται με πράξεις κι όχι με μεγάλα λόγια ή εντυπωσιακές φούσκες…

Ενώ αντίθετα, όποιος έχει ανάγκη να απολογηθεί, το κάνει με ναρκισσισμό, αναλήθειες και “επιλεκτικά” σε επικοινωνιακό επίπεδο, γρήγορα και άτσαλα.

Σύντομα θα του έρθει μπούμερανγκ…»

