Ο Μάικλ Τζόρνταν επιστρέφει στην… καθημερινότητα του ΝΒΑ

Ο Μάικλ Τζόρνταν, έστω και με τεράστια καθυστέρηση, επιστρέφει στην καθημερινότητα του ΝΒΑ! Μετά από 22 χρόνια, απ' όταν είπε το μεγάλο «αντίο» στα παρκέ, ο GOAT του μπάσκετ θα έχει ρόλο στην κορυφαία Λίγκα του πλανήτη.



Η βόμβα έσκασε το απόγευμα της Δευτέρας, με το ΝBC να ανακοινώνει ότι ο Τζόρνταν αναλαμβάνει ρόλο ειδικού συνεργάτη για το NBA!

«Μία θρυλική προσθήκη στην ομάδα μας! Με ενθουσιασμό καλωσορίζουμε τον Μάικλ Τζόρνταν στον ρόλο του ειδικού συνεργάτη για το NBA, στο NBC και στο Peacock», αναφέρει η ανακοίνωση του τηλεοπτικού δικτύου, χωρίς, ωστόσο, να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.



Όλα δείχνουν ότι ο Τζόρνταν θα έχει τον ρόλο του αναλυτή σε σημαντικούς αγώνες της Λίγκας.

