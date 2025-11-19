Παναθηναϊκός: Τραυματισμοί και επιστροφές πριν το ματς με Πανσερραϊκό

Μετά τη διακοπή για τις Εθνικές Ομάδες, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει σε ένα απαιτητικό πρόγραμμα αγώνων μέχρι τα Χριστούγεννα. Η ομάδα θα χρειαστεί να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες, καθώς η λίστα των τραυματιών παραμένει μεγάλη, παρά την επιστροφή των διεθνών και την ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 4/5 του Ράφα Μπενίτεθ. Το πρώτο τεστ είναι το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό, όπου οι «πράσινοι» θα κληθούν να παρατάξουν την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα παρά τις ελλείψεις.

