Λύγισε από τον Κοκκινάκη και είπε πρόωρο αντίο στο US Open ο Τσιτσιπάς

Πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς!



Ο Έλληνας τενίστας γνώρισε την ήττα με 1-3 σετ (6-7, 6-4, 3-6, 5-7) από τον Θανάση Κοκκινάκη και αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο του US Open, αποχωρώντας πρόωρα από το τελευταίο Grand Slam της σεζόν.

Πηγή: skai.gr

Έτσι, ο Ελληνοαυστραλός τενίστας πήρε το... αίμα του πίσω από τον Τσιτσιπά μετά την ήττα του στον 2ο γύρο του Australian Open του 2021 και στον επόμενο γύρο θα μονομαχήσει με τον νικητή του

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.